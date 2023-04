Az ENSZ-nagykövet egyben bejelentette, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vezetésével értekezletet tartanak az ENSZ Alapokmánya elveinek védelméről, mivel Moszkvát azzal vádolják, hogy Ukrajna megtámadásával megszegte őket.

Linda Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete korábban azt mondta, hogy hazája szerint Oroszország BT-elnöksége professzionális lesz, de arra használja majd ezt a pozíciót, hogy „dezinformációt terjesszen, és Ukrajna ügyében a saját álláspontját támogassa, mi azonban készen állunk, hogy erre felhívjuk a figyelmet minden egyes pillanatban, amikor megkísérlik”.

Thomas-Greenfield és Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője „áprilisi tréfának” nevezte, amikor Oroszország átvette az ENSZ BT elnökségét. A BT szabályzata szerint az elnöki pozíciót felváltva tölti be a 15 tag ábécésorrend szerint. Vaszilij Nyebezja orosz ENSZ-nagykövet elmondta, nem változnak a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért felelős tanács szabályai. Megítélése szerint Moszkva „becsületesen tárgyalt korábbi elnökségei idején, és a szerepet nagyra értékelik”.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency