Görögország déli részén akár 45 Celsius-fokos hőmérséklet is lehet a hétvégén az előrejelzés szerint, de az északi régióban is 40 fokos hőségre számítanak, és az égei-tengeri szigeteken is 38 fok felett lesz a hőmérséklet.

A nagy szárazság és a meleg miatt a tűzoltóság ismételten felhívta a figyelmet az erdőtüzek kockázatára. Az országban pusztító tüzek megfékezésére Romániából, Bulgáriából, Lengyelországból, Szlovákiából és Máltáról több száz tűzoltó érkezett, hogy segítsen görög kollégáinak.

A görög polgári védelem tájékoztatása szerint Franciaország, Olaszország, Törökország, Ciprus, Izrael és Jordánia pedig tűzoltó-repülőgépekkel és -helikopterekkel segít.

Az Athén környékén fellángolt erdőtüzeket sikerült megfékezni.

Ródoszon viszont nem sikerült elfojtani a kedden keletkezett tüzet, és szombaton mintegy ezer embert - helyi lakosokat és turistákat is - ki kellett menekíteni a délkeleti Kiotari és Lardosz településekről és környékükről - közölte a parti őrség egyik tisztségviselője. Ródoszon szlovák tűzoltók segítenek a görögöknek. Az ANA görög hírügynökség azt jelentette, hogy Kiotariban a tűz megrongált három szállodát.

A meteorológiai előrejelzés szerint a hőhullám a jövő héten is folytatódik, szerdán az ország déli részén 46 Celsius-fokos hőség lehet.

Spanyol kutatók friss tanulmánya szerint a Földközi-tenger egyre gyorsabban melegszik, és egyre nagyobb a sótartalma.

A Journal of Marine Science and Engineering folyóiratban publikált tanulmány szerint a Földközi-tenger nyugati részén 100 évente 2 fokkal lesz melegebb a víz, de néhány más ponton, például a Costa Braván, L'Estartit közelében a melegedés 100 évente 3 fokos lesz.

A tenger sótartalma pedig azért nő, mert több víz párolog el, mint amennyi folyóvíz beleömlik. A kevésbé sós Atlanti-óceán és a Földközi-tenger vizének keveredése pedig elég korlátozott, mivel a Gibraltári-szoros túl szűk ehhez.