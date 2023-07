Rodosz felső része biztonságban van, nem kellett óvintézkedéseket tenni a hatóságoknak, áramkorlátozás is csak szombaton volt egy rövid ideig - mondta a Napi.hu-nak Homolya Orsolya, helyi idegenvezető. Megnyugtatott mindenkit,

zavartalanul lehet nyaralni a szigeten mindazoknak, akik magyar utazási irodák szervezésében érkeznek, senkit nem visznek olyan helyre, ahol veszélyben lenne. Az erdőtüzekkel érintett részen nincsenek irodák által bérelt szállások, emellett a görög hatóság és a Rodoszon működő magyar nagykövetség mindenkinek segítséget nyújt, ha szüksége van rá.

Elmondta, a lángok Lardos környékén csaptak fel, ahonnan időben kitelepítették az érintetteket, akik között valóban volt néhány magyar, de nekik is csak az volt kényelmetlen, hogy tornateremben kellett aludni.

Fotó: Facebook - a görög televízióban mutatják a tűz helyszínét Kép: Facebook

Emlékeztetett, Rodoszon nem először van nagy tűz, a görögök felkészültek és érkezett segítség más országokból is. A tűzoltók és katasztrófavédők folyamatosan oltják a tüzet, a személyszállításban pedig a Gem Travel ajánlotta fel a buszait azok számára, akiknek el kell hagyniuk szálláshelyüket.

A rodoszi tűz már hatodik napja tombol

Éjszaka befejeződött a tűzvész által veszélyeztetett települések elővigyázatosságból történő kiürítése. Ez volt a lakosság és a turisták biztonságos helyekre szállításának eddigi legnagyobb akciója az országban – írja a Katimerini című görög napilap. A rendőrség első becslései szerint mintegy 19 ezer embert, köztük 16 ezret szárazföldön, 3 ezret tengeren szállítottak más szállásra.

Közben polgári védelmi vészhelyzetet hirdettek ki a Dél-Égei-tengeri régió Rodosz Önkormányzatának Dél-Rhodes városi egységénél, amely 2024. január 18-ig lesz érvényes.

Megmozdultak a görögök is, élelemmel, gyümölccsel, gyümölcslevekkel, vízzel látták el a tűzkárosultakat, voltak, akik megnyitották boltjukat és annyi élelmiszert küldtek, amennyit csak tudtak, sőt szupermarketeket is nyitottak a kiszolgálásukra. Vannak, akik éttermükben enni adnak az érintetteknek, sőt, a turisták számára alvóhelyet kínálnak, a szállodák pedig légkondicionált szobákban szállásolják el a tűz elől menekülőket. A lap arról is ír, hogy vannak, akik saját házukba fogadják be őket, fürdési és alvási lehetőséget kínálnak a rászorulóknak.

Halottja nincs a tűzvésznek, 11 embert vizsgáltak meg eddig, leginkább légzési nehézségekkel, egy ember csontját törte menekülés közben és egy kismama van megfigyelésen kórházban, aki megütötte magát.