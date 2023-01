Nem mindennapi eset történt Japánban, amikor videójátékkal „játszó” halaknak sikerült bejelentkezniük a Nintendo Switch áruházba, megváltoztatva a tulajdonosuk avatárját, létrehoztak egy Pay Pal-fiókot, és hitelkártyaszámlát emeltek. Mindezt élőben, valós időben közvetítették az interneten - számolt be róla a CNN.

A technológia és a halak látszólagos mesteri jártassága azonban váratlan fordulathoz vezetett a hónap elején, amikor Mutekimaru élőben közvetített egy Pokémon-játékot. A YouTuber éppen szünetet tartott, amikor a játék egy rendszerhiba miatt összeomlott, és a konzol visszatért a kezdőképernyőre.

A halak azonban tovább úsztak, ahogy az általában szokásuk, és látszólag továbbra is távolról irányították a konzolt az akváriumukból. A következő hét óra alatt a halaknak állítólag sikerült megváltoztatniuk a tulajdonosuk Switch-fiókjának nevét, mielőtt kétszer is bejelentkeztek volna a Nintendo áruházba, ahol a felhasználók játékokat és egyéb letölthető tartalmakat vásárolhatnak.

Sikerült „ellenőrizniük” a jogi feltételeket is, letöltöttek egy új avatart, és még egy PayPal-fiókot is létrehoztak a Switchről - eközben egy e-mailt küldtek ki a tulajdonosuknak - tűnt ki a livestreamről készült videó. A halak azt is látták, hogy a livestream alatt 500 jent (1435 forint) tettek hozzá Mutekimaru Switch-fiókjához a hitelkártyájáról - ezzel felfedve a hitelkártya adatait - árulta el a YouTuber az epizódról készült utólagos videóban.

Ekkorra már több ezer komment érkezett, ahogy a nézők a csatornán élőben közvetítették a véletlen átvételt, és az eset vírusként terjedt a Twitteren, ahol japán felhasználók ezrei osztották meg szórakozásukat. Mutekimaru később elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a Nintendóval, hogy elmagyarázza, mi történt, és kérte az 500 jen visszatérítését. A Nintendo az ügyféltitokra hivatkozva nem kívánt nyilatkozni a CNN-nek.

Pet fish playing a video game in Japan managed to log on to the Nintendo Switch store, change their owner’s avatar, set up a Pay Pal account and rack up a credit card bill. https://t.co/KJOfvqXGev