Aggasztó tényre figyelmeztetett az amerikai sajtó: kínai hackerek már három éve betörhettek a japánok nemzetbiztonsági rendszereibe. A helyzetet jól jellemzi, hogy a japán védelmi miniszter nem volt hajlandó kommentálni a történéseket.

A Washington Post számolt be elsőként arról, hogy Japán továbbra sem hajlandó érdemben reagálni arra, hogy kiszivárogtak-e biztonsági információk, miután egy jelentés szerint Kína feltörte az ország védelmi hálózatait. Kínai katonai hackerek állítólag 2020-ban betörtek egy érzékeny és titkos védelmi hálózatba, ami

Peking számára hozzáférést biztosított Tokió katonai képességeihez, terveihez, és megismerhette a hiányosságokat is.

A hackert az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) fedezte fel, ami miatt az ügynökség vezetői Tokióba repültek, hogy tájékoztassák a japán védelmi minisztert, aki arra kérte az amerikai tisztviselőket, hogy ők figyelmeztessék a miniszterelnököt is - írta a Washington Post.

Az NSA vezetője, Paul Nakasone tábornok és a Fehér Ház akkori nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese, Matthew Pottinger is tagja volt a küldöttségnek.

Rossz volt - megdöbbentően rossz

- mondta az újságnak egy volt amerikai katonai tisztviselő, akit tájékoztattak az eseményről.

Az ügy természetéből adódóan nem tudok további részleteket közölni az egyeztetésről, de nem erősítettük meg azt a tényt, hogy biztonsági információk szivárogtak volna ki a kibertámadások miatt

- fogalmazott Hirokazu Matsuno japán kabinetfőtitkár, hozzátéve: Japán és az Egyesült Államok mindig is szoros kapcsolatban állt egymással.

Matsuno most a Postnak arról is beszélt, hogy a kiberbiztonság a japán-amerikai szövetség fenntartásának alapja, és hogy Tokió továbbra is azon fog dolgozni, hogy hálózata szilárd és biztonságos maradjon.

Yasukazu Hamada védelmi miniszter külön nyilatkozott az amerikai lapnak, de nem tért el a központi irányelvtől:

Nem erősítettük meg, hogy a védelmi minisztérium birtokában lévő minősített információk kiszivárogtak volna egy kibertámadás miatt

- mondta a miniszter is.

Tokió lassú reakciója kiberhálózatának javítására akadályozhatja a Pentagon és a japán védelmi minisztérium közötti nagyobb hírszerzési információmegosztást - írta a lap amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

A kínai állam által támogatott betörések egyre gyakoribbá válnak, legutóbb az Egyesült Államok volt a hackerek célpontja.

Május óta hackerek titokban mintegy 25 szervezetnél, köztük amerikai kormányzati szerveknél férkőztek hozzá e-mail fiókokhoz - közölték a Microsoft és amerikai tisztviselők. Kína egyelőre nem kommentálta az incidenst - írta a brit Independent.