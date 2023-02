„Oroszország barbár és embertelen háborút folytat Ukrajna ellen, nevében emberiesség elleni bűncselekményeket követnek el a megtámadott országban. Áttekintettük a bizonyítékokat, ismerjük a jogi előírásokat és nem kételkedünk abban, hogy emberiesség elleni bűncselekményekről van szó” - jelentette ki Kamala Harris szombaton az 59. Müncheni Biztonsági Konferencián (MSC).

Az Egyesült Államok kormánya nevében az alelnök kijelentette, hogy a bűncselekmények elkövetőit és feletteseiket vagy bűntársaikat felelősségre felelősségre fogják vonni, mert valamennyi ismert és ismeretlen áldozat ügyében igazságot kell szolgáltatni.

A demokrata párti politikus rámutatott, hogy hazájában politikai oldalakat átívelően egységes és szilárd Ukrajna támogatása, az Egyesült Államok így kitart Ukrajna mellett, ameddig csak szükséges.

Washington a történelméből adódóan pontosan ismeri a függetlenség értékét, Vlagyimir Putyin orosz elnök így „nagyon téved, ha kivárásra játszik. Az idő nem Putyinnak dolgozik” – mondta Kamala Harris, aki felidézte, hogy egy éve, amikor hazája már figyelmeztetett a készülő támadásra, sokan bizonytalanok voltak, nem tudták, hogyan reagálna a Nyugat, ha Oroszország valóban rárontana a szomszédjára.

– mutatott rá az amerikai alelnök.

Az Egyesült Államoknak elsőrangú stratégiai érdeke az Ukrajna elleni orosz támadás elhárítása, mert világszerte súlyos következményekhez vezetne, ha Moszkva járna sikerrel. „Egyetlen ország sem lenne biztonságban, ha az orosz példa azt mutatná, hogy meg lehet sérteni bármelyik ország területi épségét, és erőszakkal el lehet mozdítani a határokat” – jegyezte meg az alelnök. Washington aggodalommal szemléli Oroszország és Kína viszonyának alakulását is.

One year into the war in Ukraine, Kyiv is still standing. Russia is weakened.



The Transatlantic alliance is stronger than ever. And the spirit of the Ukrainian people endures.