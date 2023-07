Van olyan precíz ember, aki a nagy utazásra készülődve kerít egy írólapot, és azon kezdi jegyzetelni, mi minden kell a vakációra: fürdőruha, naptej, szúnyogriasztó, hűtőtáska, napszemüveg, valuta, miegymás. És persze bizonyos alapvető gyógyszerekre is szükség van gyomorrontás, meghűlés, fejfájás esetére.

És ha már a fájdalomcsillapítónál tartunk, a fejfájás megelőzése érdekében érdemes megemlíteni a különféle biztosításokat is, amelyeknek ugyanúgy az úti felszerelés részét kell képezniük. Létezik az Európai Egészségbiztosítási kártya, a bankkártyás biztosítás, no meg természetesen célzottan a nyaralásra szóló utasbiztosítás is.

A következőkben arról lesz szó, hogy milyen veszélyek fenyegethetnek a nyaralás idején, illetve arról, hogy melyik biztosítás mire való.

Bajok, balesetek, betegségek

Külföldi nyaralások alkalmával megsokasodnak az apróbb tengerparti balesetek, a medúza vagy más tengeri élőlények csípései, illetve az apróbb, kagylók kavicsok, tengeri sünök által okozott vágások, sérülések, továbbá a ficamok, rándulások, de megszaporodnak az emésztési zavarokkal járó rosszullétek is a szokatlan, esetleg romlott ételektől, netán a helyi csapvíz fogyasztásától – tájékoztatta a Pénzcentrumot az Aegon.

A Groupama szakértői ugyancsak arra hívták fel a figyelmet, hogy a kisebb vízi balesetek körében európai viszonylatban gyakoriak a tengeri sünöktől szerzett lábsérülések, medúzacsípések, amelyek esetében tavaly nyáron például 50 ezer forint nagyságrendű volt a kárkifizetésük. A hajózás és vízi csúszdázás közben történt balesetek nagyobb összegű, 2 millió forint fölötti kárkifizetéssel jártak.

Az Uniqa tájékoztatása szerint náluk nyáron több kisebb utaskár érkezik, mint a téli időszakban, tavaly nyáron például sok repülőgépkésés miatti poggyász-kárbejelentés érkezett hozzájuk. Illetve náluk is gyakoriak a betegség-károk, mint például a gyomorrontás, vagy a fül és szemgyulladások.

Az Allianznál az utasbiztosításokhoz kötődően leggyakrabban hányás, hasmenés, ájulás fordul elő, de adódnak olyan esetek is, hogy valaki allergiás rohamot kap vagy tengeri fürdőzés közben tüske megy a lábába. Náluk a nyári időszakban, az utazások számának megugrásával párhuzamosan megnövekednek a váratlan megbetegedések és a kisebb-nagyobb balesetek is, a kárkifizetések pedig jellemzően a több tízezer forinttól több tízmillió forintig terjednek.

A Genertel pedig úgy nyilatkozott, hogy nyári balesetek költsége nagyban függ attól, hogy hol történik, milyen ellátóhelyre kerül a beteg. A legköltségesebb eset az, amikor mentőhelikopteres vagy hegyi mentős segítséget kell igénybe venni.

Utasbiztosítás: így kötik meg a magyarok

Az utasbiztosítások közel kétharmada tengerparti nyaralásra szólt júniusban. A magyarok legnépszerűbb úti célja Horvátország, Olaszország, Görögország. Bővebben

Az Európai Egészségbiztosítási kártya

Az EEK olyan okmány, amely az európai országokban jogosítja fel tulajdonosát egészségügyi ellátásra, mégpedig olyan módon, hogy ideiglenes kint tartózkodás esetén – amilyen például tipikusan egy külföldi nyaralás – egy másik uniós tagország egészségügyi szolgáltatásait lehet vele igénybe venni a magyar egészségbiztosítás terhére.

A közkeletű nevén EU-kártya által nyújtott szolgáltatások nem járnak automatikusan, az okmányt ki kell váltani. Ezt azonban minden magyar egészségügyi ellátásra jogosult személy megteheti, aki Magyarországon, vagy bármely más EU tagállamában állandó lakcímmel rendelkeznek. A kártya a járási hivataloknál személyesen vagy postai úton, valamint az Ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető. Ha az utazási célországban a társadalombiztosítással rendelkező polgárok által igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások valamelyike önrész-köteles, akkor az természetesen az önrészt természetesen az EU-kártyával rendelkezőnek is meg kell fizetniük.

Az EU-kártya érvényességi területe Az Európai Egészségbiztosítási kártya az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban és Svájcban használható, vagyis Ausztriában, Horvátországban, Norvégiában, Bulgáriában, Hollandiában, Olaszországban, Belgiumban, Írországban, Portugáliában, Ciprus görög területén, Izlandon, Romániában, Csehországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Dániában, Lettországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Liechtensteinben, Svédországban, Észtországban, Litvániában, Szlovákiában, Finnországban, Luxemburgban, Szlovéniában, Franciaországban, Máltán, Szerbiában, Görögországban, Németországban.

Az utasbiztosítások

A külföldi utazásokra szóló biztosítások túlmutatnak az egészségügyi ellátáson, és jóval szélesebb körű szolgáltatást nyújtanak a külföldön bajba jutók számára. A biztosítók jellemzően éjjel-nappali teljes körű magyar nyelvű asszisztencia-szolgáltatást nyújtanak egy nem várt baleset vagy betegségesetén. Az asszisztencia-szolgáltatás megszervezi a bajba jutott személy mentését, orvosi ellátását, kapcsolatot tart az ellátó kórházzal, tolmácsol, értesíti a hozzátartozókat, szükség esetén pénzügyi segélyt küld, lehetővé teszi a tartósan kórházban fekvő sérült rokoni látogatását, illetve segítséget nyújt a sérült személygépkocsi hazahozatalához. A piaci alapú biztosítás minden egészségügyi intézményben, még a magánkórházban is fedezheti a teljes ellátási költséget, függetlenül attól, hogy a biztosított rendelkezik-e társadalombiztosítással, ráadásul tartalmazhat olyan elemeket, amelyekre úgyszintén nagy szüksége lehet minden utazónak:

poggyászbiztosítás útipoggyász vagy úti okmány ellopása, sérülése esetére,

baleset miatti kórházi ellátás idejére napidíj,

csonttörés esetén egyösszegű térítés,

poggyász késedelmes megérkezése esetén kártérítés,

autós assistance biztosítás, ha a gépjárművel káreset történik,

jogvédelmi biztosítás,

felelősségbiztosítás, harmadik személynek okozott kár esetén.

Fontos tudni, hogy az utasbiztosítást még Magyarország területén, az utazás megkezdése előtt meg kell kötni ahhoz, hogy érvényes legyen.

Az utasbiztosítások árai

A biztosítók sokféle utasbiztosítást kínálnak, különböző kiegészítő szolgáltatásokkal, ennek megfelelően a díjaik is eltérőek. Nem mindegy például, hogy milyen utazásról van szó, hiszen más-más utasbiztosítást célszerű kötni egy hétvégi városlátogatáshoz, egy tengerparti nyaraláshoz vagy extrém sportoláshoz. Érdemes tehát körülnézni a biztosítók kínálatában, és a legmegfelelőbb ár-érték arányú biztosítást választani. Mindenesetre autó nélkül számolva a személyenkénti átlagosan napi 800-1500 forintot kitevő díjon nem érdemes spórolni, hiszen a biztosítások nagyban mérséklik az utazások kockázatait.

A bankkártyás utasbiztosítás

Vannak, akik nagyvonalúan belenyugodnak abba, hogy bankkártyájukhoz amúgy is tartozik utasbiztosítás, de ezzel van egy kis gond, mégpedig az, hogy a bankkártyás biztosítás elég szűk körű lehet. Van olyan bankkártya-csomag, ami automatikusan tartalmazza az utasbiztosítást, de létezik olyan is, ahol külön lehet igényelni. Az ilyen jellegű biztosítások többnyire alapszolgáltatást tartalmaznak, és az éves díjuk nem több pár ezer forintnál. Érdemes tehát alaposan utánanézni annak, hogy a kártya pontosan mire nyújt ez fedezetet, illetve hogy melyik biztosítótársaság áll mögötte. Ugyanakkor lehet valakinek egyszerre bankkártyás és önálló utasbiztosítása is, és jó tudni, hogy a baleseti vagy életbiztosítási elemek esetében mindkét utasbiztosítás fedezete érvényesíthető.