Több mint ezer hektár területet égetett fel eddig Spanyolország keleti részén a térség idei első nagyobb erdőtüze, az érintett régióban, Aragónia és Valencia autonóm közösség határán 1500 embernek kellett ideiglenesen elhagyni otthonát csütörtökön és pénteken.

Péntek délelőttig a hatóságok szerint már több mint tíz település volt érintett Castellón és Teruel tartományban.

Sok helyen szünetel az áramszolgáltatás, és legalább három főutat le kellett zárni a közelben tomboló lángok miatt.

– közölte a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet).

Spain: There is a new start in the municipality of Villanueva de Viver. This is a fast moving wildfire and resources are responding. This is now the second large incident in Spain in the last few weeks. There fire season is underway ????: @VOSTcvalenciana #spain #espana #wildfire pic.twitter.com/CuO7LWJvLe