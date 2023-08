Magyarország a Balkán és Bosznia-Hercegovina gyors európai uniós tagságát támogatja, az Európai Uniónak most nagyobb szüksége van a Balkán ra, mint fordítva – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök még júniusban Szarajevóban, miután megbeszélést folytatott Borjana Kristo bosznia-hercegovinai kormányfővel. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Magyarország továbbra is szívesen vállal szerepet a Balkán biztonságának garantálásában és ha kell, növelni is kész jelenlegi hozzájárulását az EUFOR misszióhoz.Orbán Viktor Szarajevóban találkozott az államelnökség három tagjával is, valamint látogatást tett a parlamentben. Ezután Banja Lukába utazott tovább, hogy Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság elnökével folytasson tárgyalásokat.A miniszterelnököt a hivatalos látogatásra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elkísérte. Bővebben>>>