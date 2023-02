Jelenleg a helyi termesztés nem engedélyezett annak ellenére, hogy 2017 óta a gyógyászati célú kannabisz csak kereskedelmi célokra legális az országban. Azt importálni kell – jelentette a Reuters. Jorge Rolon, a gazdák egyik jogi tanácsadója megerősítette, hogy egyes laboratóriumok legális gyógyászati célú füvet importálnak Paraguayba, de azt túlzó áron adják el.

Országunkban óriási potenciál van. Ez egy olyan lehetőség, amelyet Paraguay nem szalaszthat el

– jegyezte meg a jogi tanácsadó.

Thaiföldön elakadtak a kannabisztörvény jóváhagyásánál

Thaiföld lett az első ország Délkelet-Ázsiában, amely dekriminalizálta a marihuánát azzal, hogy a növényt kábítószerként törölték, de a legalizálás megosztotta az ottani politikai pártokat. Szerdán a képviselőház nem tudta befejezni a rekreációs célú marihuána törvénytervezet második olvasatát, és a törvény sorsa a következő kormánytól függ – írja a BNN Bloomberg.

„Egyértelmű, hogy a törvényjavaslatot nem fogják elfogadni ezen az ülésen. A következő parlamentben újra benyújtjuk a kannabisztörvényt. Azok az emberek, akik nem akarják, hogy a kannabiszt ismét kriminalizálják, szavazzanak a Bhumjaithai pártra” – mondta Supachai Jaisamut, a párt egyik törvényhozója.

Szabályozott marihuána-kísérlet Amszterdamban

Amszterdam 2024-ben egy államilag szabályozott marihuána-kísérletet tervez indítani, és a város azt reméli, hogy ez meg is valósítható. A kísérlet azt kívánja tesztelni, hogy a kannabiszos kávézók legálisan működhetnek-e úgy, hogy hivatalos termesztőktől vásárolják a füvet. Jelenleg ezek az üzletek a helyi hatóság engedélyével ugyan rendelkeznek, de a marihuánát a szürke piacról vásárolják. Ernst Kuipers egészségügyi miniszter szerint Amszterdam részvételi szándéka „jó hír a füves kísérlet számára”.

Engedélyezik a vezetést az ausztrál kannabisz használóknak

Az ausztráliai Victoriában a Legalize Cannabis Party parlamenti képviselői törvénybe akarják iktatni azt a gyógyászati kannabiszra vonatkozó javaslatot, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a fű hatása alatt vezethessenek.

Az intézkedés azt szeretné elérni, hogy az orvosi kannabisz használói a szervezetükben lévő anyaggal vezethessenek, így többé nem lenne bűncselekmény a nem befolyásolt vezetők számára, ha a vérükben vagy a szájüregükben kimutatható tetrahidrokannabinol (THC) van – számolt be a 9 News. „Azt szeretnénk elérni, hogy bárki, akinek a gyógyászati kannabisz miatt jobb lenne, ne legyen számukra visszatartó erő, sőt, támogassuk, hogy könnyebben hozzájuthassanak a fájdalmait enyhítő gyógyszerekhez” – mondta Daniel Andrews miniszterelnök.

Írország a kábítószer-használati stratégia kidolgozására törekszik

Hildegarde Naughton ír kormányfő, a nemzeti drogstratégiáért felelős államtitkár elismerte, hogy 20 éves korában marihuánát szívott – számolt be az Irish Times. Naughton most egy közelgő Polgári Közgyűlést akar létrehozni, amely „nyílt és őszinte” beszélgetést szeretne folytatni a társadalomban tapasztalható szerhasználatról, és arról, hogy ez hogyan épül be a politikába. Elmondása szerint az Egészségügyi Kutatási Tanács által megkérdezett minden negyedik ember azt mondta, hogy életében kipróbálta az illegális drogokat.

(Munteanu Malina Ottilia)