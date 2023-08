Az iraki miniszterelnök vizsgálatot rendelt el annak a felderítésére, hogyan szabadulhatott el egy medve egy iraki repülőgép rakterében a dubaji repülőtéren.

A közösségi médiában keringő videófelvételen látható, amint a gép kapitánya elnézést kér az utasoktól a pénteki késői felszállás miatt, és közli velük, hogy egy medve kiszabadult a ládájából a repülőgép rakterében.

