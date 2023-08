Szlovéniában, ahol az ország történelmének legnagyobb természeti katasztrófája pusztít, több százmillió eurós kár keletkezett és halálos áldozatok is vannak.

A szlovén kormány az Európai Unió és a NATO segítségét kérte a helyzet megoldása érdekében.

A megkeresésre azonnal válaszolt az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen Ljublanába küldte a válságkezelési biztost, Janez Lenarčič-ot, hogy tárgyaljon a szükséges intézkedésekről

Elképzelhetetlen mértékű a kár, mivel Szlovénia kétharmadát érinti valamilyen módon. Rendkívüli erőfeszítéseket kell tennünk a normális élet visszaállításáért

– mondta Robert Golob szlovén miniszterelnök.

Robert Golob közölte, hogy a szomszédos országok hadseregeitől is segítséget vár logisztikai támogatásban és helikoptereket, amelyekkel a segélyeket el tudják juttatni az arra rászorultaknak.

Új veszély a láthatáron

Soha nem látott mértékű természeti katasztrófa fenyeget szlovéniai Kranj településen.

A lezúduló víz és a törmelék megrongálta egy hídhoz rögzített szennyvízcsatorna betonburkolatát, a volt Planika üzem területétől nem messze. Az önkormányzat arra figyelmeztet, hogy azonnal cselekedni kell, különben az egész Száva menti területet

példátlan méretű ökológiai katasztrófa sújthatja

– írja a Slovenske Novice szlovén hírportál.

A szennyvízvezeték sérülése, amelyre több ezer háztartás van rákötve, nemcsak Kranj területét, hanem a Száva mentén fekvő többi szlovéniai és határon túli települést is veszélyeztet – figyelmeztettek.

Az önkormányzat szerint a meglévő vezeték rövid távú rehabilitációja nem jelentene megfelelő megoldást, mivel a következő vihar ismét végzetes károkkal fenyeget.

Sürgősen szüksége van az állam pénzügyi segítségére...ez az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük, hogy a csövekből származó fekáliás víz a Száva folyóba ömöljön

– írta az önkormányzat.

Vasárnap éjszaka a szlovén katasztrófavédelmet 186 alkalommal riasztották, többségében olyan házakhoz, amik veszélyessé váltak az áradások miatt.

Szlovénia északi, a hirtelen áradások által leginkább sújtott régióiban a víz közben apadni kezdett. A földcsuszamlások jelentik most a fő veszélyt, mivel számos hegyvidéki régióban elmosta a víz a talajt – jelentette vasárnap az STA szlovén hírügynökség.

A földcsuszamlások miatt a mentőcsapatok sok városba nehezen tudnak eljutni. A legsúlyosabb helyzet Koroškában, a Meža folyó völgyében és Dravogradban van, ahol a legtöbb út le van zárva a földcsuszamlások miatt.

Teljesen el vagyunk zárva a világtól

– mondta Dravograd polgármestere, Anton Preksavec, akit az STA idéz.

Amikor azt hiszi, hogy már mindent látott: így mosta el az eső Szlovéniát Kataszrofális a helyzet a szomszédos országban. Sokan a házak tetejére menekültek a településeket elöntő árvíz elől. Bővebben>>>

Ausztria szlovén határhoz közeli Karintia tartományában két ember a folyóba zuhant, mert az árvíz korábban elmosta a partot. Csak az egyiküket sikerült megmenteni. A szlovén-osztrák határ mentén 110 embert kellett kimenekíteni, akiket átmeneti szállásokra vittek. A helyzet a hétvégén stabilizálódott, ám az érintett területek egy része még mindig csak csónakkal vagy helikopterrel közelíthető meg – írja az Euronews.

Előrejelzések szerint az áradásokat okozó csapadék tovább indulhat délre, Horvátország és Szerbia felé.

Európa déli részén eközben bozóttüzek tombolnak. Középnyugat-Portugáliában mintegy 6000 hektáron égett a növényzet, több falut evakuálni kellett, hatan megsérültek. A portugáliai erdőtűz Ferenc pápa hétvégi fátimai látogatását is megnehezítette, a katolikus egyházfőt szállító helikopternek sűrű füstben kellett felszállnia.

Emberek a portugáliai Matas de Espite település közelében pusztító erdőtűz helyszínén 2023. augusztus 6-án. Kép: MTI Fotó

A spanyol-francia határon is többeknek el kellett hagyniuk otthonukat, mert az erős szelek miatt 200 hektárnyi területen tűz ütött ki szombaton. A lángokat vasárnapra sikerült megfékezniük a tűzoltóknak.

Cipruson is lángra kapott a növényzet. A tüzet megpróbálták eloltani a katasztrófavédelem munkatársai, de nem jártak sikerrel.

Ezért vasárnap a ciprusi kormány életbe léptette a RescEU-program, amely az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának része. A szigetország miniszterelnöke vasárnap telefonon tárgyalt Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnökkel, Görögország két Canadair tűzoltó repülőgépet küld Ciprusra.

A ciprusi külügyminiszter Görögország mellett Izraeltől, Libanontól és Egyipomtól vár segítséget.