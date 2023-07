Nem mindennap fordul elő, hogy egy napszemüveg okozza a bukást. De ez történt Bjornar Moxnes norvég baloldali pártvezetővel, akit a kamera lencsevégre kapott, amint egy luxus napszemüveget lopott az oslói repülőtérről.

Sokan megkérdezték tőlem, hogyan tehettem ilyen hülyeséget. Ezt én is sokszor megkérdeztem magamtól az elmúlt hetekben. Nincs rá megfelelő magyarázatom

– írta Moxnes a Facebookon.

Neil Parish brit konzervatív képviselő lemondott, miután 2022-ben rajtakapták, hogy pornót nézett az alsóházi ülésteremben. Parish azt állította, hogy ez „egy őrült pillanat” volt, és azt mondta, hogy véletlenül akadt rá a felnőtt tartalomra, miközben traktorokat guglizott, csak később ismerte be, hogy akkor valóban pornót nézett.

Kubai szivarok és egy magánrepülőgép

Amikor Haitit 2010-ben földrengés sújtotta, Alain Joyandet francia fejlesztési miniszter kész volt segíteni. Hogy eljusson egy Martinique-on tartott nemzetközi segélykonferenciára, Joyandet egy 116 500 eurós magánrepülőt bérelt, ami nem volt szerencsés. A botrány címlapokra kerülése után lemondott – írja a Politico.

Nem Joyandet volt az egyetlen miniszter, akiről kiderült, hogy Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök idején az adófizetők pénzét szórta. Christan Blanc minisztert azért érte támadás, mert 12 ezer euróért kubai szivarokat vásárolt közpénzből.

Adóügyi képmutatás

Jérome Cahuzac volt francia költségvetési miniszter korábban határozottan kiállt a tengerentúli adóparadicsomok ellen. Később miben találták bűnösnek? Természetesen adócsalásban. Cahuzac illegális adóügyi tevékenysége először a Mediapart hírportál 2012-es vizsgálata során került nyilvánosságra, amely arról számolt be, hogy nem jelentette be a svájci bankszámláján közel 20 éven keresztül tartott pénzét. A Panama-iratok megerősítették, hogy a miniszternek a Seychelle-szigeteken is volt egy cége. Pénzmosás és adócsalás miatt két év börtönbüntetésre ítélték.

Egy álorosztól szeretettel

Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár azt hitte, hogy egy kellemes nyaralásra megy Ibizára, ahol találkozott egy magát gazdag orosz állampolgárnak kiadó nővel, aki azt mondta, hogy Ausztriában szeretne befektetni. A nő felajánlotta, hogy 50 százalékos részesedést vásárol az osztrák Kronen-Zeitung című újságban, és megváltoztatja annak hírfolyamát, hogy Strache radikális jobboldali Szabadságpártjának programját terjessze, cserébe Strache pedig közbeszerzéseket adhatna neki.

Később azzal próbálta igazolni tettét a politikus, hogy egy részeg éjszaka volt, amelyen ő intim nyaralási hangulatba került. Az ezt követő botrány, amelyet Ibiza-gate–nek neveztek el, megbuktatta Sebastian Kurz kormányát is.

25 meztelen férfi és egy csomó drog

Szájer József magyar EP-képviselő az utóbbi idők egyik legvadabb távozását élte meg hivatalából. A konzervatív nézeteiről és LMBTQ-ellenes álláspontjáról ismert Fidesz egyik vezető tagja, Szájer 2020-ban Brüsszelben egy illegális buliban bukott le.

A belga médiajelentések szerint a rendőrség 25 meztelen férfit talált az összejövetelen, és egy járókelő jelentette, hogy látott egy férfit az ereszcsatornán menekülni, ami miatt a rendőrök elfogták Szájert, és kábítószert találtak a hátizsákjában – közölték az ügyészek. Orbán Viktor „elfogadhatatlannak és védhetetlennek” nevezte a tettet, Szájer pedig kilépett a pártból és brüsszeli posztjáról is távozott.

Visszatér-e a kényszerű száműzetésből Szájer József?

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselővel az Indexnek adott interjúban arról szólt, van esélye Szájer Józsefnek visszatérni a politikába. „Szájer Józsefnek szerintem már újra játékban kellene lennie, mert szükség van a tudására és a tapasztalatára, de az esetleges visszatérése az ő személyes döntése."

A kormánypárti politikus szerint Szájer helyzetét egy olyan sportolóéhoz lehet hasonlítani, akinek volt egy súlyos sérülése, de már újra teljes értékű edzésmunkát végezhet. Azt ő sem tudja, hogy Szájer pontosan milyen feladatot végezhetne, de szeretné, ha újra a pályán lenne.

A Fideszben sokan azt sem zárják ki, hogy Szájer József rajta legyen a párt jövő évi EP-listáján, mások szerint az Európai Parlamenten és a magyar Országgyűlésen kívül is vállalhatna közéleti feladatot. Abban egyetértés alakult ki a kormánypártban, hogy az ereszcsatornás botrányért Szájer már megbűnhődött, és újra lenne helye a politikában.

Fiatalító krém akaratlan eltulajdonítása

Öt évvel Moxnes és a Hugo Boss napszemüveg előtt, Cristina Cifuentes madridi regionális vezető került a címlapokra, amikor régi felvételek keringtek róla, amelyeken állítólag anti-aging krémet lopott. Az eset „akaratlan hiba” volt, mondta Cifuentes, akit szabadon engedtek, miután kifizette a 40 eurós krémet. De mivel a bolti lopási botrány egy olyan híroldal nyomán robbant ki, amely azzal vádolta meg, hogy hazudott a diplomájáról, Cifuentes lemondott tisztségéről.

Szendvicslopás a szupermarketben

Egy újabb bolti lopási botrányban egy szlovén parlamenti képviselő elvesztette az állását, miután ellopott egy szendvicset egy ljubljanai üzletből. Darij Krajcic állítólag azt mondta a kollégáinak, hogy bosszantotta, amikor a szupermarket alkalmazottai nem törődtek vele, és úgy döntött, hogy egy általa társadalmi kísérletnek nevezett kísérletet hajt végre, hogy tesztelje az üzlet biztonságát. Bár a lopás észrevétlen maradt, a kollégák nyomására felmondott, és visszafizette a szendvics árát.

EU-s tömeges elvándorlás

A listán szereplő összes kínos lemondás közül ez az, amelyikben a legtöbb ember érintett. 1999-ben a Jacques Santer által vezetett teljes Európai Bizottság lemondott, miután egy megsemmisítő bizottsági jelentés „korrupcióban, hatalommal való visszaélésben és csalásban” találta bűnösnek. A független szakértők által készített 140 oldalas jelentés a Bizottságon belüli széles körű csalás, nepotizmus és korrupció vádjait vizsgálta.

A vihar középpontjában álló egyik biztost, Edith Cresson volt francia miniszterelnököt élesen bírálták, amiért jól fizetett pozíciókba vett fel barátokat és rokonokat, köztük a helyi fogorvost. A fogorvos, René Berthelot nem fért bele a neki juttatott tanácsadói szerepkörbe, és mindössze egy 24 oldalas dokumentumot készített 18 hónapos uniós munkája során.

A miniszterelnök, a kémszolgálatok, a felesége és a szeretője

2013-ban Petr Necas cseh miniszterelnök lemondott, miután kabinetfőnökét, Jana Nagyovát korrupcióval és hatalommal való visszaéléssel vádolták meg. A bűncselekmények között Nagyovát azzal vádolták, hogy volt parlamenti képviselőket vesztegetett meg, de ami a címlapokra került, az a titkosszolgálat illegális igénybevétele volt.

Kiderült, hogy Nagyova, akinek akkoriban viszonya volt Necasszal, állítólag a katonai hírszerzés segítségével kémkedett a miniszterelnök felesége után. Mondanom sem kell, hogy ezt a bizonyos lemondást válás követte. De nem sokkal később Necas és Nagyova között boldog véget ért a kapcsolat, és nem sokkal később összeházasodtak.