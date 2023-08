Hét utas és három fő személyzet tartózkodhatott az Embraer repülőgép fedélzetén, amely Moszkvából Szentpétervárra tartott – jelentette a TASZSZ hírügynökség. A Sky News cikke szerint a Tveri területen zuhant le a gép, Moszkvától északra.

A szerencsétlenségről videókat is közzétettek a közösségi médiában, azonban ezeknek a hitelessége egyelőre kérdéses.

BREAKING:



A private jet owned by Prigozhin was just shot down by Russian air defenses over Tver.



Around 10 people onboard have been killed.