A japán hölgy élete jelentősen megváltozott, mióta 2021-ben megérkezett a fia. „Az otthonom rendetlen, de az a mód, ahogyan az időmet töltöm, megfelelő számomra ebben az életszakaszban” – nyilatkozta a Washington Postnak Marie Kondo.

Eddig hivatásos rendrakó voltam, ezért mindent megtettem, hogy mindig rendben tartsam az otthonom. Ezt mostanra valahogy feladtam, számomra jó értelemben. Most már rájöttem, hogy számomra az a fontos, hogy élvezzem az otthon töltött időt a gyermekeimmel

– mondta tolmácson keresztül Marie Kondo egy online webináriumon.

Marie Kondo egyik legismertebb könyve, a How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life (Hogyan rendezd be a teredet és valósítsd meg az ideális életedet) a japán kurasi koncepciót állítja a középpontba, ami életmódot jelent. Mióta három gyermek édesanyja lett, a szervezésről a hangsúlyt áthelyezte arra, hogy egyszerű módszereket vázoljon a mindennapi dolgok boldogságának megteremtésére.

Rendrakás és örömérzet szoros kapcsolata

A könyvben Marie Kondo ezt írja: „A rendrakás azt jelenti, hogy foglalkozol az életedben lévő összes dologgal. Marie Kondo számára ez azt jelenti, hogy értékeljük, hogyan rendezzük az életünket, és saját ritmust alakítunk ki annak alapján, hogy mi tölt el minket örömmel.”

Kondo rendrakási módszerét, a KonMarit a 2011-ben megjelent The Life-Changing Magic of Tidying Up (A rendrakás életmódváltó varázsa) című könyvében vázolta fel. Ez a módszer arra ösztönöz, hogy kategorizáljuk a tárgyakat, köztük a ruhákat, könyveket és szentimentális tárgyakat, hogy kiderüljön, örömöt váltanak-e ki a tulajdonosból.

A rendrakás örömeit azóta két Netflix-sorozatában is megosztotta, ahol Marie Kondo segít az embereknek, hogy az otthonuk lomtalanításával minőségi életet élhessenek. Marie Kondo, aki Kaliforniában él a családjával, elárulta, többé már nem azon agyal, hogy mindig rendet tartson a házában. Férjével mostantól úgy tervezik meg a napjaikat, hogy minél több időt tölthessenek a gyerekeikkel, és mégis elvégezhessék a fontos feladatokat.