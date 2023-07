Csehország új törvénymódosításában érdekes, hogy az autópályákon a mostani 130 kilométer per óra helyett 150 kilométer per órára emelik a megengedett sebességet, míg a többi európai ország inkább lassítja a tempót.

Az Európai Unióban javában tervezik, miként csökkentsék a sebességet. A készülő határozatban a szándék szerint az alábbi változtatásokat tartják szükségesnek:

100 kilométer per órára csökkentenék a maximális sebességet az autópályákon;

30 kilométer per órára lakott területen belül.

Így az indoklás szerint egyszerre növelnék a közlekedésbiztonságot, miközben csökkenne a károsanyag-kibocsátás.

Először Hollandia korlátozta 100 kilométer per órára a sebességet a sztrádákon, hogy csökkentse a környezetkárosítás, vagyis a levegőterhelés mértékét – írja a ma7.sk. A 120-szal közlekedő autó ugyanis átlagosan 20 százalékkal többet fogyaszt, mint a 100-zal guruló.

Araszolás lakott területen

A falvakban és városokban nagy a gyalogosok halálozási rizikója a jelenlegi megengedett sebesség mellett, ugyanis

egy 50 kilométer per órás sebességgel történő gázolás esetén ötször akkora a halálozás esélye, mint 30-as sebességnél.

Az autóban ülők súlyos sérülésének kockázata a jelenlegi 50 kilométer per órás sebességnél 45 százalékos, ami 30-cal csak 15 százalékos.

A féktávolság is jócskán lerövidül a sebesség korlátozásával: 30 kilométer per óránál 13 méter, 50 kilométer per óránál pedig 27 méter.

Az európai nagyvárosok közül Brüsszelben és Párizsban nemrég szintén lelassult az autóforgalom, miután bevezették a 30-as szabályt. Párizsban nem az egész városban érvényes a sebességkorlátozás.

A 30-as sebességkorlátozást Olaszország 66 városában már bevezették, összesen 2700 kilométeres útszakaszon.

Milánó és Bologna szinte az egész városra kiterjesztené a csökkentett haladási sebességet, míg Rómában egyelőre harminc ilyen zóna van.

Az EP már 2021 végén felkérte az Európai Bizottságot a maximális sebesség korlátozására vonatkozó változás kidolgozására, amit az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) is támogat. A cél az egész EU területén a 100 kilométer per órás, illetve a 30 kilométer per órás maximális sebességek bevezetése.