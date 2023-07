Volt, aki napi kétszer rendelte házhoz kedvenc ételeit, de olyan netpincérező is akadt, aki a bevásárlását is szinte csak online intézte a tavalyi évben. Tavaly minden felfordult: az örök kedvenc hasábburgonya helyét a sajtburger vette át a képzeletbeli dobogó tetején. A desszertek között továbbra is a somlói galuska a favorit, de menő a tiramisu és palacsinta is. Bővebben --->