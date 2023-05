Szlovákia kormányfője, Ódor Lajos az inflációról tartott eszmefuttatásában megjegyezte, hogy a legrosszabb már mögöttük van, és az év végére valószínűleg sikerül leszorítani annak mértékét egy számjegyűre, viszont az élelmiszer-infláció továbbra is gondot okoz. Ekkor került szóba hazánk:

Magyarország esetében azt látjuk, hogy az árstopok nem működnek.

Ódor Lajos szerint a korábbi tapasztalatok alapján az áfacsökkentésnek sem lenne hatása.

Ukrajna ügyében egyébként nem változik a pozsonyi álláspont, folytatják az ország katonai és humanitárius támogatását. „El kell magyarázni az embereknek, hogy nem szélsőségesen magas a költségvetés egészéhez képest az Ukrajnának nyújtott segítség, ahogy azt is, mi történik, ha Ukrajna elbukik, és az orosz agresszió kiterjedtebb lesz, de ezt nem populista módon fogjuk tenni” – fejtette ki politikai hitvallását az új miniszterelnök.

Orbán Viktor gratulált: Szlovákia fontos szövetségesünk és stratégiai partnerünk, készen állunk a közös munkára

Orbán Viktor miniszterelnök kedden levélben fejezte ki gratulációját Szlovákia új kormányfőjének, Ódor Lajosnak - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



"Szlovákia fontos szövetségesünk és stratégiai partnerünk. Örömömre szolgál, hogy országaink az elmúlt években a világjárvány, a gazdasági válság és a háború okozta kihívások ellenére is számos területen hatékonyan tudtak együttműködni" – fogalmazott Orbán Viktor. Levelében biztosította szlovák kollégáját arról, hogy készen áll a közös munkára a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés fejlesztése érdekében – közölte Havasi Bertalan, hozzátéve: a magyar miniszterelnök egy másik levélben köszönetet mondott a távozó szlovák kormányfőnek, Eduard Hegernek az elmúlt években kialakított konstruktív együttműködésért. "Meggyőződésem, hogy a régiónk sikerét biztosító, a közép-európai nemzeteket összekötő erős szövetség különösen nagy jelentőséggel bír most, amikor Európának történelmi léptékű kihívásokkal kell szembenéznie. Kormányom a továbbiakban is elkötelezett marad a hagyományosan erős magyar-szlovák kötelék fejlesztése, valamint a visegrádi négyek közötti együttműködés megerősítése mellett" – írta Orbán Viktor.

Ódor Lajost hétfőn nevezte ki Zuzana Caputová szlovák államfő, eskütétele után arról beszélt, hogy kormánya nyugalmat és szakértelmet akar hozni Szlovákiába. A magyar származású közgazdász szeptemberig vezetheti az országot szakértői kabinetje élén, addig is 2024-es költségvetési terveket várnak tőle, megoldást a megélhetési problémákra és politikai stabilitást.

Költségvetési és politikai feladatok

Zuzana Caputová elmondta, azt várja az ügyvivő kormánytól, hogy segítséget nyújtsanak az infláció miatt megélhetési problémákkal küzdő lakosságnak; elkészítsék a 2024-es költségvetési terveket; fenntarthatóvá tegyék a költségvetést, valamint helyreállítsák a politikai nyugalmat az országban.

Szlovákia gazdasági szempontból egyértelműen felívelő időszaka egybeesett az egykulcsos adó időszakával, bár ez korántsem jelenti az, hogy a kettőnek köze volt egymáshoz – mutatott rá Pogátsa Zoltán közgazdász arra, miért nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani Ódor Lajos újításának.