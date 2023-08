Egy új tanulmány szerint a rossz alvási szokások összefüggésben állhatnak azzal, hogy mekkora eséllyel telepszenek meg káros baktériumok a beleinkben. Ez az első alkalom, amikor egyértelmű összefüggést találtak az úgynevezett társadalmi jetlag és az egészségtelenebb étrend között.

Korábbi kutatások alapján az eddig is sejthető volt, hogy az alvásproblémák hozzájárulnak a súlygyarapodáshoz, valamint a szívproblémák és a cukorbetegség kialakulásához.

Amikor összezavarodik a belső óra - De tulajdonképpen mi is az a társadalmi jetlag? A szociális jetlag talán legelterjedtebb formája, amikor a hétköznapokhoz képest tovább alszunk a hétvégi napokon, mondván, hogy végre nem ébreszt korán a vekker, és most van időnk kipihenni magunkat, bepótolni a heti alváshiányt. Vagyis ilyenkor nem másról, mint a belső óránk eltolódásáról van szó. A társadalmi jetlag a nyáron ráadásul jellemzően felerősödik, mert ilyenkor vagy a hőség tart ébren, esetleg a hirtelen lehűlések és felmelegedések, valamint az éjszaka váratlanul lecsapó viharok. Arról nem is beszélve, hogy a nyáron jellemzően többet utazunk, bulizunk, így fekszünk-kelünk hektikusan, majd megszenvedjük a munkába való visszatérést és az ismételt szigorú ébresztést a nyaralás szabadabb időbeosztása után.

A hétköznapok, a hétvégék és a nyaralások/szabadságok közti belső időeltolódás tehát nem is olyan ártatlan jelenség, mint gondolnánk. A The European Journal of Nutrition nevű szaklapban publikált kutatási adatok egyértelműen rávilágítanak: a társadalmi jetlag hozzájárulhat a bélrendszer zavaraihoz és megbetegedéseihez.

A vizsgálatból szintén kiderült: az alvásban már 90 percnyi eltérés, vagyis például az, amikor hétköznaponként reggel 6-kor keltünk, szombaton és vasárnap azonban már reggel 8-kor vagy később, mindez már megágyazhat annak, hogy az egészséget károsító mikrobiomok telepedjenek meg a bélrendszerünkben. Ebből pedig hosszabb távon súlyfelesleg alakulhat ki, ahogy nagyobb esélyünk lesz a diabétesz és a cukorbetegség kialakulására is.

Már egy kis alvásbeli eltérés is elég

A londoni King's College kutatói azt is kimutatták: már viszonylag kis alvásbeli különbség is elég ahhoz, hogy felboruljon a bioritmus, és kezdődjenek az egészségügyi problémák.

A kutatásban összesen egy 934 fős csoportot vizsgáltak, amelyben egyaránt voltak normál testsúlyú és túlsúlyos emberek. A tudósok vér-széklet- és mikrobiommintákat is vizsgáltak, valamint glükózméréseket is végeztek, majd összevetették a rendszertelen és a rendszeres alvásritmusú résztvevők kapott eredményeit.

A vizsgálat során arra jutottak, hogy akiknek rendszertelen volt a bioritmusa, azaz össze-vissza aludtak, az ő életmódjuk és életvitelük sem volt túl egészséges: hajlamosak voltak arra, hogy rosszabb minőségű élelmiszereket fogyasszanak, naponta több cukrot vigyenek be, illetve kevesebb gyümölcsöt fogyasszanak. Mindez pedig közvetlenül befolyásolhatja a bélrendszerben lévő bizonyos baktériumok bőségét.

A kutatók ezen belül azt is megállapították, hogy a hat mikrobafaj közül, amelyek a szociális jetlag csoportba tartozók szervezetében előfordultak, összefüggésben álltak:

a rossz minőségű étrenddel;

az elhízással;

a különböző kardiovaszkuláris betegségek mutatóival;

köztük például a szívrohammal;

a sztrókkal;

a cukorbetegséggel;

és más típusú gyulladásos állapotokkal, megbetegedésekkel.

Sarah Berry, a King's College London munkatársa elmondta: „A rendszeres alvási szokások fenntartása, az, hogy naponta mikor kelünk és mikor fekszünk, egy olyan könnyen beállítható életmódbeli magatartás, amelyet mindannyian megtehetünk. Mindez pedig a bélmikrobiomunkon keresztül pozitívan befolyásolhatja az egészségünket.”

(Skynews)