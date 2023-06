1985 óta, amióta a Titanic roncsait megtalálták, 2012-ig, az elsüllyedés centenáriumáig 140 ember járt a Titanicnál, de 2023-ig nem érte el a 250-et azoknak a száma, akik lent jártak a tenger mélyén – mondta az InfoRádióban Balogh Tamás műemlékvédelmi szakjogász, hajóroncskutató, hajózástörténeti szakíró

2021 és 2023 között működött az OceanGate, amely nem tudományos céllal, hanem kizárólag a profit érdekében vállalkozott a merülésekre. A hangsúlyt igyekeztek arra fektetni, hogy azok, akik fejenként 250 ezer dollárt áldoznak arra, hogy ebben a járműben elérjék a Titanic roncsait, úgy érezzék, hogy valami a saját jelentőségükön túlmutató kulturális célt, missziót is teljesítenek. Mission specialistnek nevezték őket.

A Titan balestéről addig nem érdemes beszélni, amíg a szakértői jelentések nincsenek meg

A TIT Hajózástörténeti Egyesületének elnöke azt mondta, a Titant egy korábbi merülő jármű továbbfejlesztésével hozták létre 2018 és 2019 között. Addig a cég, az OceanGate végzett ugyan óceáni és tengermélyi merüléseket, de csak partközelben, kis mélységben.

Maga a Titan egy viszonylag kis jármű. Mintha egy bogárhátú Volkswagenben ülne öt ember, és a felegyenesedésre nem volt alkalmas – írta le a szakértő.

Magzatpózhoz hasonló, zsugorított testhelyzetben lehetett nyolc órát eltölteni, hiszen csaknem három órán keresztül tartott a leereszkedés a felszínről a négykilométeres mélységbe. Ott legfeljebb négyórányi hasznos munkavégzésre volt mód és a maradék időt a felemelkedésre fordították.

John Mauger, az amerikai partiőrség ellentengernagya a csütörtök esti sajtótájékoztatóján közölte, hogy megtalálták a tengeralattjáró szétrobbant alkatrészeit. Öt különböző törmelékrészt tudott megnevezni: a két titán félgömböt, ezek sérülésmentesen egyben maradtak, viszont egymástól jelentős távolságra találhatók. A roncsok elhelyezkedéséről szólva említette, hogy ezeknek az egymáshoz képesti helyzete meggyőzően utal arra, hogy a túlnyomás hirtelen fokozódásából eredő robbanás pusztította el a járművet, feltételezhető, hogy abban a pillanatban, amikor a felszíni járművel történő rádióösszeköttetés megszakadt, a robbanás is bekövetkezett - idézte a hatóság első bejelentését Balogh Tamás.

Robbanás vagy összeroppanás történt?

Az amerikai parti őrség alaposan kivizsgálja a tragédia okait, a felelősségre vonás sem maradhat el. Büntetőjogi lépéseket mérlegelnek a Titan tengeralattjáró katasztrófája kapcsán

Azt lehet tudni, hogy a két és fél óráig tartó ereszkedési folyamaton belül 1 óra 45 perccel a felszín elhagyását követően következett be a baleset, nem érték még el tehát a maximális mélységet. A robbanás valószínű oka az anyaggal függ össze, amelyből a tengeralattjárót építették. Potenciálisan két ilyen anyag lehet, vagy maga a szénszálas merevítésű középső rész, vagy pedig a 35 centiméter átmérőjű ablak a titánburkolat elején. Hozzátette, ezen túlmenően minden egyes illesztés hordozza magában azt a lehetőséget, hogy akár az ott bekövetkező anyagfáradás, a csavarok vagy a hegesztés, vagy bármi olyan egyéb anyagkapcsolat, amelyiknek az összetevői anyagfáradáshoz vezethetnek vagy annak vannak kiszolgáltatva okozója lehet egy ilyen balesetnek.

Amíg nem lehetett biztosan tudni azt, hogy a hajó megsemmisült, addig volt arra matematikai esély, hogy esetleg a felszínen sodródik – tette hozzá.

Tudták, mire vállalkoznak

Minden résztvevővel aláírattak egy joglemondó nyilatkozatot, amelynek a része az is, hogy elismerik, hogy a tevékenység, amelyben részt vesznek, rájuk nézve halálos végkimenetellel is járhat. Azonban az egy másik kérdés, hogy ezt a kockázatot milyen alapról vállalja az ember, ugyanis minden vízijárműnek a szolgálatba helyezését egy engedélyezési folyamatnak meg kell előzni. Kérdés, hogy ebben az esetben erre melyik hatóság részéről és milyen feltételekkel került sor, illetve a hajót az engedélynek megfelelően használták-e. A vizsgálat majd ezekre is fényt fog deríteni.

Ha bármit is felszínre hoznának a balesetet szenvedett tengeralattjáró maradványai közül, akkor azt első körben biztosan a helyszínelői feladatok ellátására, az igazságügyi szakértői tevékenység megalapozására tennék. Ne felejtsük el, hogy Stockton Rush, az OceanGate igazgatója, aki életét vesztette a katasztrófában, előtte több sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ez egy kísérleti jármű. A tizenharmadik útján érte halálos tragédia, de tizenkét úton keresztül ez a technológia, amit a felépítéséhez alkalmaztak, jól teljesített. Nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy semmire sem volt jó – jelentette ki Balogh Tamás.