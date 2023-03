Korábbi kijelentéseivel ellentétben szerdán már arról beszélt a parlamentben Recep Tayyip Erdoğan török elnök, hogy május 14-én mégis megtartják a választásokat – írja a Reuters.

Januárban még azt jelentette be a török államfő, hogy az eredetileg esedékes június helyett májusban járulhat a szavazóurnákhoz a lakosság. A február elején bekövetkezett földrengés után azonban – amely több mint 45 ezer fő halálát okozta – már inkább azt hangoztatta a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP), hogy későbbre kellene tolni a választásokat. Egy neve elhallgatását kérő tisztségviselő szerint egészen novemberig szerették volna halasztani ezeket, az ellenzék azonban heves tiltakozásba kezdett.

A Politico egyébként már jóval a földrengés előtt is arról írt, hogy „2002 óta most van először reális esély arra, hogy komoly politikai fordulat következzen be Törökországban, és leváltsák az autokratikus, tekintélyelvű rendszert kiépítő Recep Tayyip Erdoğant”.

A nemzet megteszi a kötelességét május 14-én, ha Isten is úgy akarja

– fogalmazott Recep Tayyip Erdoğan szerdán.

Az elnök beszédében kitért arra is, hogy a földrengéssorozat 200 ezer épületet tett részben vagy egészben tönkre, az érintett régiót pedig mintegy kétmillió fő hagyta el. Korábban azt ígérte, egy éven belül befejezik az újjáépítési munkálatokat. Szakértők azonban egyetértenek abban, hogy a teljes rekonstrukció többéves projekt, az egyéves terv teljesen irreális.

A katasztrófa jócskán megtépázta Recep Tayyip Erdoğan és pártja – az elmúlt időszakban amúgy is jelentősen hanyatló – népszerűségét.

„Itt mindenki ösztönösen az AKP-re szavaz, de a segítség nagyon későn érkezett”

– nyilatkozta a Reutersnek egy – az első, legnagyobb földrengés epicentrumában lévő – üzlet tulajdonosa.

„Abban sem hiszek, hogy az ellenzék alkalmasabb lenne a kormányzásra, de alapvető változásokra lenne szükség” – fogalmazott egy másik török szavazó.