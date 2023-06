Donald Trump volt amerikai elnök új magyarázattal állt elő az eltulajdonított titkosított iratok ügyében. Állítása szerint azért nem adott át azonnal minden dokumentumot a hatóságoknak, mert nem volt ideje arra, hogy átszortírozzon minden dobozt.

A 2024-es elnökjelöltségért is induló politikus azt állítja, a hivatalos iratokat a személyes holmijaival vegyesen tárolta, így azokat először ki kellett szortíroznia belőle.

Mielőtt bármiféle dobozt elküldök, ki kell vennem belőle a személyes dolgaimat. Ezekben a dobozokban minden egyben volt. Én pedig nagyon elfoglalt voltam, ahogy láthatták

– idézi Donald Trumpot a Politico.

A politikus ezzel a nyilatkozattal ugyanakkor nem kizárólag azt magyarázza, miért késlekedett a bekért iratok egy részének beszolgáltatásával. Ha ezt nem is mondta ki, de ezzel egy másik vád alól is megpróbálta tisztára mosni magát. Ez a vád pedig az, hogy a személyi titkárával közösen átrostálta, mit tart meg, mit szolgáltat be, ami a Napi.hu-nak nyilatkozó szakértő szerint a súlyos bűncselekmények közé sorolható.

Az, hogy tavaly májusban Donald Trump kivitte a dobozokat a Mar-a-Lago nevű rezidenciájának garázsából azt követően, hogy megkapta a hivatalos kérvényt azok visszajuttatására, biztonsági kamerák felvételei is bizonyítják. Ezt a tényt tehát felesleges lenne tagadnia a politikusnak.

Az azonban, hogy azt mondja, csak a személyes holmijait válogatta ki a dobozokból, akár még enyhítő körülménynek is minősülhet.

A volt elnök és ügyvédei eddig egyébként azzal érveltek, hogy ezeket a dokumentumokat Donald Trump államfőként mozdította el, ilyen minőségben márpedig megvolt a joga ahhoz, hogy feloldja bármely hivatalos dokumentum titkosítását. Ezt azonban semmiféle módon nem támasztották alá.

A floridai bíróság mindenesetre hétfőn felszólította Donald Trumpot – aki az ügyben a héten már megjelent az ügyben a bíróság előtt és ártatlannak vallotta magát –, hogy ne hozzanak a nyilvánosságra semmiféle bizonyítékot.