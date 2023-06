Állítólag a Magyarországnak járó pénzek a helyükön vannak, de az még kérdéses, hogy mikor érkezhetnek meg, és meddig lehet még vita a hétéves költségvetésről – írja a Portfolio.

Arról van szó, hogy a 2021-2027 közötti időszak második felére kér egy pótlólagos 66 milliárd eurós befizetést a tagállamoktól az Európai Bizottság, mivel az ukrajnai háború és a koronavírus-járvány miatt megnövekedtek a költségei.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejelentkezésében és a hagyományos péntek reggeli rádióinterjújában többször feszegette a kérdést:

Hová lett a pénz?

Érvelése szerint azért is tisztázni kellene a kérdést, mert Magyarország még sem a helyreállítási alap forrásaihoz, sem a hétéves költségvetés kohéziós utalásaihoz nem fér hozzá.

Dana Spinant, az Európai Bizottság szóvivője a válaszában közölte:

A Lengyelországnak és Magyarországnak szánt európai gazdaságélénkítési források - természetesen - továbbra is mindkét ország számára elkülönítve vannak.

Ahogy azt uniós referens is jelezte, ezeket a pénzeszközöket nem is lehet másra fordítani, mint a két tagállamnak kifizetni őket. Azonban Spinant azt is jelezte, hogy mielőtt megkapnák a pénzt, a 25 másik tagállamhoz hasonlóan végre kell hajtaniuk azokat a fontos reformokat, amelyek mellett elkötelezték magukat.

Ezzel a köznyelvben jogállamisági mechanizmusként ismert kondícionalitási eljárásban meghatározott, Magyarország esetében 27 darab szupermérföldkő teljesítése a feltétel.

Több tucat szuperfeltételt szabott Brüsszel a magyar kormánynak

Dana Spinant azt is közölte, hogy a bizottsági feltöltési javaslat a hosszú távú uniós költségvetés kiigazítására vonatkozik. Szerinte a rendkívüli körülmények miatt van szükség arra, hogy az MFF-t célzottan és korlátozottan kiigazítsák, hogy a leglényegesebb szükségleteket fedezni tudják.