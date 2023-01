A World Aquatics hétfőn közleményben jelentette be a számára kedvező döntést, egyúttal jelezte, hogy a szövetség hálás, amiért ezzel egy hosszú bizonytalan időszak lezárult, az ítélet pedig egyértelmű helyzetet teremt.

- írta a vizes sportok nemzetközi szövetsége.

A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó és társai, az amerikai Tom Shields és Michael Andrew, 2018 végén azután adták be keresetüket, hogy az általuk életre hívott Nemzetközi Úszóliga (ISL) torinói versenyét az olasz szövetség lemondta, mert az nem felelt volna meg a nemzetközi szövetség (akkor még FINA) szabályzatának, a visszakozást megelőzően pedig a FINA eltiltással fenyegette azokat a sportolókat, akik részt vesznek az eseményen.

A nemzetközi szövetség egy hónappal később kijelentette, hogy az úszók szabadon dönthetnek arról, milyen versenyen indulnak, ugyanakkor az egyes viadalokon elért eredményeket, rekordokat csak együttműködés, előzetes engedélyezés esetén ismeri el.

Az ügyben döntő bírónő ítéletében elmondta, valóban számos bizonyíték van arra, hogy a nemzetközi szövetségnek gondjai voltak az ISL-lel és aggodalmát fejezte ki azok miatt, ugyanakkor ez nem ütközik a trösztellenes törvénybe. A törvények ugyanis nem írják elő, hogy az egyik fél segítse a másikat abban, miszerint konkurenciája legyen, csupán az indokolatlanul kereskedelmi korlátozásokat tiltják. A bírónő azt is megállapította, hogy az ISL mindenkor szabadon megrendezhette versenyeit, és a World Aquaticsnek és tagszövetségeinek nincs monopolhelyzete a versenyzők felett.

- indokolt a bíróság, hozzátéve, hogy a FINA nem próbálta meg szankcionálni az úszókat és nem fenyegette meg őket. A World Aquatics közleményének végén Brent Nowicki ügyvezető igazgatót idézte, aki szerint ez egy elkerülhető vita volt, ugyanakkor a szövetség lezártnak tekinti az ügyet, és a jövőre koncentrál.

