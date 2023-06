Nagy találgatások övezik Jevgenyij Prigozsint, a szombati villámlázadás vezetőjét, aki visszafordult a Voronyezs-Moszkva autópályán és leállította az orosz katonai vezérkar elleni puccsot.

A legfrissebb hírek szerint Minszkben látták a zsoldosvezért, egy belvárosi hotelben.

– legalábbis ezt állítja a KyivPost.

⚡️Belarusian media reported that #Wagner PMC chief Yevgeny #Prigozhin was seen at the Green City Hotel in Minsk. pic.twitter.com/Aow2Tt9Ylo