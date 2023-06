Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden, a biztonsági erőkkel tartott megbeszélésen elismerte, hogy a Wagner-zsoldosokat teljes egészében az orosz állam finanszírozta: 2022 májusa és 2023 májusa között 86 milliárd rubelt (egymilliárd dollárt) költött rá. Az orosz elnök az is hozzátette, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner vezére, aki a csoport múlt szombati rövid lázadását vezette, majdnem ugyanennyit keresett ugyanebben az időszakban az élelmiszer- és vendéglátó üzletágából.

Törvényen kívül, ellenőrzés nélkül

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) szerdai cikke szerint mintegy 40 orosz katonai magáncég vehet részt az ukrajnai háborúban. Július 1-ig valamennyi úgynevezett „önkéntes egyesületnek” szerződést kell kötnie a Honvédelmi Minisztériummal, amellyel Szergej Sojgu védelmi miniszter megkapná, amire régóta vágyott: nagyobb ellenőrzést az Ukrajnában harcoló orosz zsoldosok felett.

A Sojgu által június elején aláírt rendelet ultimátum volt a zsoldosoknak, különösen a Wagner-csoporthoz és annak vezetőjéhez.

Jevgenyij Prigozsin hétfői üzenetében ismét az orosz hadsereg vezetése által tervezett, a Wagner-csoport állítólagos feloszlatásával indokolta a hétvégi zavargást.

Sojgu rendelete

Egyelőre nem világos, hogy Sojgu rendelete milyen hatással lesz az ukrajnai háborúra. A magánszervezetek nagy része egyébként is Sojgu irányítása alatt áll; de vannak olyanok is, akik szoros kapcsolatot tartottak fenn a Wagnerrel.

Az orosz katonai magáncégek egy szürke zónában működnek. Valójában a "fegyveres alakulatok" megalakítása és a zsoldoskodás büntetendő Oroszországban.

Ezért sok orosz biztonsági és katonai vállalat külföldön található. A nyugati kollégákhoz hasonlóan mindenféle munkát elfogadnak térítés ellenében. A vállalatok bérelhetik őket például külföldi ingatlanjaik védelmére, különösen a konfliktus-övezetekben.

Ám a 2014-es kelet-ukrajnai háború kezdete és a következő évi Oroszország szíriai háborúba való beavatkozása óta világossá vált, hogy e katonai társaságok zsoldosai az orosz hadsereg mellett harcolnak, természetesen nem hivatalosan. Mivel vállalkozásuk törvényen kívül esik, nincs állami ellenőrzés. Ez előnyös a tulajdonosaiknak, valamint a Kremlnek, amely az orosz érdekek külföldön történő képviseletére használja őket, de régóta tagadja, hogy bármiféle kapcsolata lenne a tevékenységükkel.

A Wagner és a GRU

Wagner csoportot eredetileg Dmitrij Utkin, alias Wagner, a GRU egykori tisztje alapította. A szélsőjobboldali álláspontokat nyíltan képviselő Utkin 2014-ben egy biztonsági cég és egy zsoldoscsoport embereit gyűjtötte maga köré, amelyben korábban is tevékenykedett, megalapította a Wagner-csoportot, és beavatkozott a kelet-ukrajnai donbászi harcokba. Szíriában a Wagner az úgynevezett "Iszlám Állam" vagy a szíriai ellenzék harcosai által elfoglalt olaj- vagy gázmezők bevételéből kapott pénzt. Ez a minta más országokban is megfigyelhető: Maliban és a Közép-afrikai Köztársaságban például vannak arany- és gyémántbányáik. Más zsoldoscsapatok is hasonlóan finanszírozzák magukat.

A legnagyobb vetélytárs

A Redut-csoportot a Wagner legnagyobb versenytársának tekintik Ukrajnában. A Meduza orosz emigráns médium kutatásai szerint ez az egység kezdettől fogva részt vett az invázióban. Harcosaik állítólag részt vettek a Kijev elleni támadásban a háború első napjaiban. Az orosz redut szó katonai védelmet vagy erődítményt jelent, és a francia "redoute" szóból származik. A milícia állítólag Oroszország egyik legrégebbi katonai vállalatától, a terrorellenes Oreltől származott. Egyértelmű kapcsolatai vannak a GRU katonai hírszerző szolgálattal, és állítólag az orosz Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt áll.

Kapcsolatok a Gazprommal

A szíriai orosz beavatkozás után Redut állítólag a Gazprom által egykor alapított Stroytransgaz építőipari vállalat létesítményeit őrizte a "Novaja Gazeta" jelentései szerint. A Redut kifejezetten katonai vagy rendőrségi tapasztalattal rendelkező zsoldosokat keres.

A FAZ írása szerint az év elején Mihail Mishustyin orosz miniszterelnök engedélyezte a Gazprom olajleányvállalatának, a Gazpromneftnek, hogy „biztonsági magáncéget” hozzon létre. A Gazprom állítólag összesen legalább három zsoldoscsoportot hozott létre. Ezek egyike Potok néven ismert. A név oroszul elektromos áramot vagy áramlást jelent

Nyílt verseny a Wagnerrel

A Don Brigádnak is vannak kapcsolatai Reduttal. Önkéntesekből áll, akik közül sokan kozáknak tekintik magukat. A brigád hivatalosan a Védelmi Minisztériumhoz tartozik. Egyik vezetőjük Alekszandr Borodaj, aki 2014-ben az Oroszország által annektált, úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” miniszterelnöke volt, jelenleg pedig a Kreml párt képviselője az orosz parlamentben.

Wagnerrel nyílt versenyben volt a Patriot nevű társaság is, amelyet az ukrán hadsereg szerint Szergej Sojgu védelmi miniszter vetett be a fronton Vuhledar mellett tavaly év végén. Az amerikai Jamestown Foundation agytröszt már 2018-ban azt írta, hogy a Patriot katonai cég szoros kapcsolatban áll az orosz védelmi minisztériummal és a GRU katonai hírszerző szolgálattal. A Patriot Szíriában, a Közép-afrikai Köztársaságban és Burundiban is tevékenykedett.