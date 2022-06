Rippl-Rónai Enteriőr című képe betekintést nyújt a művész hétköznapi életébe. Megjelennek rajta elmaradhatatlan szereplői, felesége, Lazarine és Piacsek bácsi, mellettük a kor ünnepelt színésznője, Márkus Emília látható, aki akkoriban a kaposvári színházban vendégszerepelt, és Rippl-Rónai meghívta őt otthonába.

A festmény kikiáltási ára 120 millió forintról kúszott fel 200 millióra, ennél magasabb árért eddig csak egyetlen Rippl-Rónai festmény kelt el, a San Remo című tájkép, amely 220 millió forint leütéssel tartja az életműrekordot.

A nagyméretű olajkép egy vajdasági kollekcióból került elő. Engelmann Zsigmond, az eredeti tulajdonos, népszerű korabeli gyűjtő volt, aki magától a festőtől vásárolhatta meg a festményt az 1900-as évek elején - írja az MTI.

Vaszary János Dunakorzó Budapesten című képe 65 millió forintos kikiáltási árról indulva több licit érkezése után kelt el 160 millióért. Ezzel holtverseny alakult ki az életműrekordot eddig egyedüliként birtokló San Remo című festménnyel, amely a galéria tavaly őszi árverésén ugyancsak 160 millió forintos leütést ért el.

Mintegy 110 év "lappangás" után került vissza az Egyesült Államokból, és eddig csak archív fotóról volt ismert Kádár Béla Fiatalok című festménye, amely 38 millió forintról indulva kelt el 80 millióért. A kép 1928-ban szerepelt New Yorkban a Brooklyn Múzeum kiállításán, amelyen a festő is személyesen részt vett, és most tért vissza Magyarországra.

Aba-Novák Abruzzói vidék című olaját 44 millió forintért ütötték le a 16 millió forintról induló licit végén, Czóbel Béla 1904-ben készült Körhintája pedig 36 millióról jutott 55 millióig.

Czigány Dezső Nizza-részlete 40 millióért kel el, Tihanyi Lajos Csendélete pipával című, 1923-as műve 36 millió forintról érte el a 45 millió forintos leütést, Scheiber Hugó Japán nappali tűzijáték a berlini Luna Parkban festménye 30 millió forintról 48 milliónál zárult.

Élénk licitharc alakult Boromisza Tibor Almák című műve körül, amely 8 millió forintos kikiáltási árát jócskán meghaladva kelt el 28 millióért, Schadl János A tatai Töpörke malom című képe pedig 5 millióról érte el a 14 milliós leütést.

Nagy érdeklődés övezte a Zsolnay-tárgyakat is. A Darilek Henrik által tervezett mennyezeti lámpa kikiáltási árának több mint duplájáért, 12 millió forintért, míg a Mack Lajos tervezte váza bacchanália-ábrázolással tízmillió forinttal meghaladva kikiáltási árát 16 millióért talált új gazdára.

A Virág Judit Galéria idén ünnepli fennállásának 25-ik évfordulóját. Virág Judit és Törő István 1997. május 31-én nyitották meg aukciósházukat. Az évfordulót kétnapos jubileumi aukcióval ünneplik, szerdán kortárs művekből tartanak árverést szintén a Budapest Kongresszusi Központban. A jubileum aukciók alkalmával a licitálok kedvezményes jutalékkal vásárolhatnak.