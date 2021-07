A kormány 17 kiemelt vidéki sportegyesületet támogat ily módon. A felhasználási lehetőségeket tágan határozták meg, ezáltal az összeg az utánpótlásnevelési programok, az élsport, a létesítményfejlesztés, az eszközfejlesztés, a versenyeztetés, az edzőtáboroztatás, a szakemberek képzése és támogatása, illetve bérjellegű kiadások finanszírozására is fordítható - közölte az MTI szerint Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára.

"Ahhoz, hogy létrejöhessen ez a támogatás-struktúra, természetesen nemcsak a sportolói létszámok kellettek, azaz, hogy az utánpótlás-korosztály, vagy a leigazolt sportolók száma magas legyen, hanem az eddigi eredményesség és hagyományok is nagyon szükségesek voltak" - nyilatkozta az államtitkár, aki szerint a DVTK-nál példaértékű munka látható.

A miskolci egyesületnek a látványsportágak - labdarúgás, kosárlabda, jégkorong és röplabda - mellett 18 olyan további sportága van, amelyben elsősorban egyéni sportolók szerepelnek.

A következő öt évben sokkal kiszámíthatóbb körülmények között tud dolgozni és építkezni, köszönhetően a kormány által nyújtott támogatásnak - mondta Sántha Gergely, a DVTK elnöke. Szerinte az észak-magyarországi régió egyéni sportolóinak - beleértve az utánpótlás-, amatőr- és versenysportolókat is - versenyeztetése is sokkal kiszámíthatóbb lesz a következő esztendőkben, illetve azon is dolgoznak, hogy az infrastrukturális körülmények is javuljanak.

Ez egy plusz támogatás, ami nem a jelenlegi önkormányzati és egyéb támogatások kiváltását szolgálja, hanem az egyéni sportolók további fejlődését - tette hozzá az elnök.