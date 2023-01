A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a kormány álláspontja egyértelmű: elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az Erasmus-ügyben. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy 21 modellváltó magyarországi egyetemet kizár az Erasmus+ együttműködési és oktatási csereprogramból.

Úgy jártunk el, ahogy Brüsszel kérte. A vállaltnál jóval szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokra is hajlandó lett volna Magyarország, de nem kérték.

– fogalmazott Gulyás Gergely.

A kormány kifizeti az Erasmus-ösztöndíjak költségét. A bizottsági döntés az idei ösztöndíjakat nem érintik, a jövő évire vonatkoznak. Ha nem lenne addig megoldása az ügynek, akkor Magyarország kifizetné, nem lehet az ösztöndíjprogramnak akadálya.

Navracsics Tibor a jövő héten tárgyal Brüsszelben az ügyben.

Pár napja derült ki, hogy nem kaphatnak friss támogatást az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+együttműködési és oktatási csereprogramból, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramból azok a magyarországi felsőoktatási intézmények, amelyek közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működnek vagy amelyeket ilyen alapítványok tartanak fenn. A bizottság szerint összeférhetetlen, hogy a fenntartó alapítványok kuratóriumában tagok lehetnek a politikusok, és a kormányzati tisztségviselők is.

Magyarország pert indít Erasmus-ügyben

Gulyás Gergely kiemelte: Ha nem hoz eredményt a párbeszéd az Európai Bizottsággal, akkor Magyarország pert indít az Európai Bíróságon. A modellváltó egyetemek ügyében a magyar kormány folyamatosan egyeztetett a bizottsággal, mindenben Brüsszel kéréseinek megfelelően járt el.

A közérdekű vagyonkezelő alapítványok által működtetett egyetemek a modellváltás óta eredményesebben működnek: több hallgató jelentkezett az intézményekbe, nőtt a tudományos publikációk száma és a nemzetközi rangsorban is előre léptek: idén már 11 intézmény szerepel a nemzetközi összehasonlításokban a legjobb egyetemek között.

A miniszter hangsúlyozta: az Alaptörvény garantálja a tanszabadságot, ezzel kapcsolatban korábban nem merült fel vita a bizottsággal.

Pont úgy jártunk el, és úgy fogadtuk el az összeférhetetlenségi szabályokat, ahogy a bizottság kérte. Az egyetemek belső szabályzata is tartalmazza ezeket az összeférhetetlenségi szabályokat.

Márciusban szavaz a parlament el a költségvetésről

Gulyás Gergely arról is tájékoztatott, hogy a kormány a jövő héten nyújtja be az Országgyűlésnek a 2023-as költségvetés módosítását. Februárban kezdheti tárgyalni a módosítást az Országgyűlés, márciusban pedig el is fogadhatják a képviselők.

Minden olyan pánikkeltő nyilatkozat, jóslat kudarcot vallott a baloldal gazdasági szakértőitől, a magyar gazdaság idén is nő

– emelte ki Gulyás Gergely.