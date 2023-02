A klímaváltozás rekkenő kánikulákat eredményez minden évben, lassan nincs 40 Celsius-fok alatti nyár. Hatványozódik a hőérzet a nagyvárosok beton-dzsungeleiben, ahol az egyre csökkenő zöld területek száma miatt már-már keresni kell némi árnyékot.

A városi klímát ráadásul nemcsak az emberek viselik nehezen, hanem a növények is, ezért koránt sem mindegy, milyen fajokkal igyekszünk zöldíteni a nagyvárosok központjait- többek között ezek a megállapítások szerepelnek a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kutatásának összegzésében.

dr. Orlóci László programvezető azt mondta, a nagyvárosok lakosainak hajlandóságot kell mutatnia a változásra, kompromisszumot kell kötniük bizonyos kényelmi feltételek nélkülözésével.

A kutatási anyagban szerepel, a komfortérzetünk csorbítása napjaink elkényelmesedett társadalmában, nehezen elképzelhető, hiszen közműrendszerekre szükség van, amik hatalmas részeket foglalnak el a városok és a hozzátartozó agglomeráció területéből.

Remek példa erre egy fasorral szegélyezett utca, amibe új közműhálózat kiépítése vagy felújítása a tervezett cél, ehhez viszont a fákat el kell távolítani eddigi helyükről. Ez pedig konfliktushelyzetet teremt a lakosság bizonyos körében. Mindez a zöldfelület-gazdálkodás kérdéskörébe tartozik, mint ahogy minden olyan zöldfelület a városban, amely az említett közegészségügyi okokat és célokat szolgálja

– mondta a szakember.

A kutatás tartalmaz egy másik tendenciát is, amely szerint egyre többen döntenek úgy, inkább be- vagy visszaköltöznek a városokba az esetlegesen jobb közlekedési, főleg időbeni feltételekben reménykedve, ám mindezt úgy, hogy az előző környezetükhöz hasonlóan, a belvárosban is zöld környezetben szeretnének élni.

Zöld város: minél több zöld felület, melyek környezeti hasznossággal bírnak

A hasznosság mértéke eltér egymástól, de hogy ez precízen mérhető legyen, ezáltal tervezhető és fejleszthető, az jelenleg nagyon átfogó kutatási témát jelent a szakemberek számára.

A jelenlegi trendek alapján a városok zöldítésének fő szempontjai, hogy legyenek fenntarthatók és magas ökológiai teljesítményűek és változatos növényfajokból álljanak.

Ezek a kritériumok megjelennek a telepített fasorokban éppúgy, mint a virágágyásokban. A diverzitás ezek közül kiemelendő, mivel ezek évelő ágyak lehetnek a virágok esetében, fenntartási szempontból olcsóbbak, emellett számos beporzónak biztosítanak élőhelyet és táplálékot.

Zöld hitel a zöld lakásokra

A Magyar Nemzeti Bank a Növekedési Hitelprogram részeként 2021 októberében indította a Zöld Otthon Programot, amelynek keretében a lakossági ügyfelek legalább BB energiahatékonyságú és legfeljebb 90 kWh/m2 éves primer energiaigényű új lakások, családi házak vásárlására és építésére igényelhetnek kedvező hiteleket.

A program elindulása megélénkítette a lakásépítési és a hitelezési piacot is.

Ehhez a lehetőséghez azok juthatnak hozzá, akik teljesítik az alábbi feltételeket:

legfeljebb 70 millió forint hitelösszegig, maximum 25 évre, legfeljebb fix 2,5 százalékos kamattal vehető igénybe egyetlen alkalommal

Az igényelheti, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel, az ingatlan első tulajdonosává válik, és vállalja, hogy a folyósítás után legalább 10 évig az ingatlanban él, azt bérbe sem adja.

A hitelnek legfeljebb négy adósa lehet, de nem kell minden adósnak tulajdonosnak lenni, de nem lehet olyan tulajdonosa az ingatlannak, aki nem adós.

"Zöld CSOK-hitel" igénybe vehető

Az adós a lakáshitel teljes összegét a hitelszerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 4 éven, egyösszegű lehívás esetén legfeljebb 3 éven belül hívhatja le.