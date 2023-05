Tovább fokozódik az árverseny a hazai üzletláncokban, a Penny nem áll meg a kötelező akciózásnál: az üzletlánc a júniustól előírt 10 százaléknál jóval nagyobb, akár 30 százalékos árengedménnyel kínálja a húsz érintett termékkategória egy-egy termékét. A jelentős extra akció mellett továbbra is kedvezményes áron juthatnak hozzá a vásárlók havonta mintegy ezer árucikkhez.

Még ennél is többet takaríthatnak meg azok, akiknek Penny kártyájuk van. A kártyával további 150 akciós ajánlat közül választhatnak a boltlánc hűségprogramjában résztvevők. A jelentős árengedmények a vállalat mind a 229 magyarországi üzletében egyformán elérhetők.

A tapasztalatok továbbra is azt mutatják, hogy a vásárlók érdeklődnek az áruházak akciós termékei iránt. Részben ezért is határozta el az üzletlánc, hogy még több szuper ajánlattal várja a vásárlókat.

Havonta mintegy ezer terméket vásárolhatnak meg olcsóbban a vevők a Penny üzleteiben Kép: Penny

A kedvezményekről a hetente megjelenő akciós újságból tájékozódhatnak a vevők, akik minden árucsoportban találhatnak kedvező ajánlatokat.

Az akció éppúgy kiterjed az alapvető és keresett élelmiszerekre, mint a szezonális és tematikus termékekre.

Legyen szó akár egy családi ünnepről, akár egy hétvégi grillezésről a kertben, vagy éppen a különböző nemzetközi konyhák ételeiről, a Pennyből minden szükséges hozzávalót pénztárcabarát áron szerezhetnek be a vásárlók.

Az akciók mellett a Penny hűségprogramjához is mielőbb érdemes csatlakozni. A tartós árcsökkentések mellett további, havi 150 kedvezményes ajánlat várja a Penny kártyával rendelkező vásárlókat. A jelentős engedmények mellett más előnyökkel is jár a törzsvásárlói program, amely „Mypenny″ kuponokat és extra hűségpontokat is kínál.

Most éri meg csatlakozni a programhoz,, mivel az új belépők ezer forintos kedvezményben részesülnek. A születésnapos vásárlóknak pedig 10 százalékos kuponnal kedveskedik az üzletlánc a Penny kártya használatakor. Az áruházlánc okostelefonos alkalmazásában digitális kuponajánlatok is várják a vásárlókat.

Az üzletlánc a partnereivel együtt folyamatosan azon dolgozik, hogy minél kedvezőbb ajánlatokat tudjon nyújtani a fogyasztók részére.

„Mint minden esetben, most is az a célunk, hogy a lehető legjobb ár-érték arányú termékeket kínáljuk vásárlóink számára, ezért az előírások szerinti 10 százalékos kedvezmény helyett közel 30 százalékot nyújtunk 20 termékre. Az érintett árucikkek között megtalálhatóak a legnépszerűbb

tejtermékek,

húskészítmények

és száraztészták,

számos kényelmi készétel,

valamint a teák és a kávék is kedvezőbb árakon érhetőek el az áruházaink polcain.

Ezen felül már havonta ezer terméket kínálunk jelentős kedvezménnyel, a választék pedig hetente megújul. Bízunk benne, hogy ezzel is segíthetünk vásárlóinknak és tovább tudjuk csökkenteni a bevásárlás okozta anyagi terheket” – mondta Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.

A cikk megjelenését a Penny Market támogatta