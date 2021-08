A kormány tavaly júniusban hozott határozatot arról, hogy "André Kertész munkásságát a magyar kulturális örökség kiemelt elemének tekinti, ezért egyetért a New York-i André Kertész Inc. szervezet alá tartozó André and Elizabeth Kertész Foundation és Trust szervezetek tulajdonában álló, Kertész meghatározott fotóit tartalmazó fotógyűjteménynek megvásárlásával, legfeljebb bruttó 6,1 millió dollárnak megfelelő forintért".

Az előzetes közzététel nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét a Magyar Nemzeti Múzeum közölte az uniós közbeszerzési közlönyben. A hirdetmény szerint a magyar állam a torontói Stephen M. Bulger Photography Gallery Inc.-tól vásárolta meg a fotógyűjteményt.

Az 1163 darabból álló fotógyűjtemény(„Magyarországi emlékek 1913-1923 /André Kertész későbbi kollázsa”) a következőkből áll:

kontaktok, 943 darab

vintázsok, 59 darab

polaroidok, 151 darab

André Kertész-kollázs

személyes képek, 9 darab

A felek a szerződést július 29-én kötötték meg.