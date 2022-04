Utolsó kiégett fűtőelemek eltávolítása is megtörtént az ignalinai atomreaktorokból - közölte a napokban a NucNet iparági hírportál. A munkálatokat, melyez az Európai Unió és 14 európai kormány is támogatott, 2004 óta, Litvánia uniós taggá válása óta tervezik és bonyolítják.

A két szovjet atomerőművi blokk ún. Csernobil típusú volt, amit az 1950-es években fejlesztettek ki. A grafit-moderátoros, ún, RBMK reaktorokról a világ a csernobili katasztrófával összefüggésben tudta meg, hogy nem biztonságosak. Litvánia egyetlen atomerőművének leszerelését az ország EU-taggá válásának követelményei közé sorolták.

Az erőmű leszerelését finanszírozó alapot (IIDSF) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) kezeli. Ez azért fontos, mert most az EBRD jelentette be, hogy az utolsó - vagyis a 190. - speciálisan a kiégett fűtőelemek biztonságos tárolására szolgáló konténer is elhagyta az erőművet, és az átmeneti tárolójába került. (A jelentés szerint a 190 konténerbe összesen 15 555 ignalinai kiégett fűtőelem kazetta került)

A kiégett fűtőelemek átmeneti tárolóját 2016 októberében nyitották meg, és azt az IIDSF-en keresztül működtetik.

Történelemmé vált magyarázat

Az EBRD jelentés kapcsán érdemes visszaidézni egy majdnem 22 évvel ezelőtt a magyar sajtóban megírt, ide vonatkozó gondolatmenetet. Az akkori Indexnek nyilatkozó Fichtinger Gyula (aki akkor az Országos Atomenergia Hivatal szakértője volt, majd 2013-tól az OAH első embere - egészen 2021 áprilisáig) a következőket mondta:

Egy atomerőművet leállítani hosszú folyamat. Száz évig is eltarhat, míg az erőmű helyén zöld fű nő.

Miután a ,,piros gomb" megnyomása után a láncreakciót leállították - magyarázta 22 éve Fichtinger Gyula, az üzemanyagot kell eltávolítani az aktív zónából. A Csernobil típusú atomerőműveknél jelentkező, az üzemanyag nagymértékű sugárzása miatt különleges biztonsági intézkedések mellett zajlik a fűtőelemek eltávolítása. A fűtőelemeket konténerbe teszik, a magyarországi gyakorlat szerint öt évig víz alatt kell tárolni, ez idő alatt folyamatos a megfigyelés, ezután vagy egy átmeneti vagy egy végleges tárolóhelyre szállítják a fűtőelemeket.