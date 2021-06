Varga Zsolt cikke

Még 2020. július 9-én a hajnali órákban rajtaütésszerűen csaptak le a hatóság emberei az ország legismertebb autós műszaki vizsgaállomására a budapesti Mozaik utcában. Az akcióban hét fővárosi ügyész és tucatnyi rendőrnyomozó vett részt. A sors iróniája, hogy a bilincsben, rabszíjon elvezetett vizsgabiztosokat azokba az ügyészségi fekete kisbuszokba ültették, majd vitték el, amelyet hónapokkal korábban éppen ők vizsgáztattak le. A vizsgabiztosok előzetesbe kerültek, majd szabadlábra helyezték őket, az ellenük folytatott immár tíz hónapja tart. Lapunk most megkerestüe a Központi Nyomozó Főügyészséget, mivel hivatali személyek, kormánytisztviselők ellen folyik az eljárás.

„A megjelölt ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást. Az eddigi eljárás során a nyomozó ügyészség 20 személyt hallgatott ki gyanúsítottként. A gyanúsítottak közül 12 fő dolgozott korábban műszaki vizsgabiztosként. Tervezett nyomozati cselekményekről – és a nyomozás befejezéséről – nem adható tájékoztatás, más adat az ügyben jelenleg nem közölhető” – közölte Kovács Katalin szóvivő.

A neppereken bukhattak el



A megvesztegető nepperek sorsa felől is érdeklődtünk, és kiderült: pillanatnyilag ellenük nem folyik büntetőeljárás.

„A kérdezett ügyben tájékoztatom, hogy a Fővárosi Főügyészségen nincs folyamatban bűnügy, az egységesen a Központi Nyomozó Főügyészségen folyik" – mondta Bagoly Bettina szóvivő, aki egyúttal azt javasolta, hogy ismételten keressük meg a Központi Nyomozó Főügyészséget. Ott azonban újra megerősítették, hogy a gyanúsítottak mindegyike hivatalos személy.

A jelek szerint tehát a nepperek ellen már lezárulhatott a nyomozás, ők vádalkut köthettek. A Mozaik utcában amúgy sokan úgy vélik, a bukást az indíthatta el, hogy a jóval korábban begyűjtött pár autónepper az általuk megvesztegetett műszaki vizsgabiztosokra vallott, járműtípusonként a pontos összegeket is megjelölve.

A Napi.hu információi szerint ezek után lépett akcióba a nyomozó hatóság. Körültekintetően bekamerázták az állásokat, de még a szerelőaknákat is. A fedett nyomozók - magukat villanyszerelőnek és karbantartónak kiadva - kértek és kaptak bebocsátást egy éjszaka a Mozaik utcai vizsgaállomásra, hogy papíron a szükséges felújítást elvégezzék. Ehelyett persze a kamerákat szerelték fel, amelyek tudomásunk szerint a mai napig a helyükön maradtak.

A Büntető törvénykönyv (Btk.) 294. paragrafusa szerint hHivatali vesztegetés elfogadásának bűntette 1-5 év börtönnel sújtható. Súlyosbító tétel, ha valaki vezető beosztásban, vagy bűnszövetségben követi el, ebben az esetben 2-8 év börtönre ítélheti a bíróság. Jelen esetben ez utóbbi fenyegeti a vizsgabiztosokat.

Gyorsan kirúgták a vizsgabiztosokat



A vizsgabiztosokat már az akció, vagyis a bukás napján egytől egyig kirúgták a Mozaik utcai vizsgaállomásról, és a hivatalos szöveg szerint az ország egyetlen állami vizsgaállomásán sem kaphatnak munkát, de a jelek szerint a nepperek a mai napig ott működnek. Néhányukat sikerült szóra bírni, ahogy pár lebukott vizsgabiztost is. A beszélgetésekből meghökkentő, vagy inkább megdöbbentő kép rajzolódik ki Magyarország legnagyobb műszaki vizsgaállomásáról.

A Mozaik utcában - ha "pörög" a műszak, évente nagyjából ötvenezer járművet vizsgáztatnak le. Hatósági vizsgaállomásként elsősorban külföldről behozott személyautókat műszaki vizsgáját végzik el, valamint hazai, forgalomból kivont kocsiknak adják meg újra az engedélyt, továbbá a taxisok is ott kapják meg a forgalmiba a pecsétet.

A nyomozók által vizsgált időszakban gyakorlatilag nem nagyon fordult meg ezen a vizsgaállomáson olyan jármű, amelynek átengedéséért ne kértek volna pénzt. Odáig fajult a helyzet, hogy a végén már a nulla kilométeres autókért is tartották a markukat. Ez volt a legolcsóbb tétel, 5-10 ezer forinttal "megúszta" a jármű gazdája. Viszont előfordult, hogy egy amerikai kocsi műszaki vizsgájáért már 100 ezer forintot is elkértek. Alsó hangon számolva több tízezer forint volt az átlagos tétel. Úgy tudjuk, a nyomozó hatóság most a lebukott társaság működésének utolsó két évére koncentrál, azaz mintegy százezer járműről van szó - ez összességében milliárdos tétel lehet.

Szabadlábra helyezésük óta a meggyanúsított vizsgabiztosok többsége elhelyezkedett. Az a fura helyzet állt elő, hogy bár állami vizsgaállomáson nem kaphatnak állást, más vizsgaállomáson felvehetik őket. Az ártatlanság vélelmére hivatkozó ügyvédjeik kérelmére korábbi munkahelyükön, a Mozaik utcai közlekedési felügyeleten kénytelenek voltak kiadni nekik a személyre szóló vizsgabiztosi pecséteket. Már csak azért is sietős volt újból munkába állniuk, mert zárolták a vagyonukat. Egy nyomozó beszámolója szerint "házkutatáskor a gyanúsított otthonában a pénzzel teli széf akkora volt, ami egy banki páncélszekrénynek is beillett volna".

Bizalmas forrásból származó, ám többszörösen megerősített információnk szerint a húsz gyanúsított csaknem mindegyike visszavonta korábbi vallomását, amelyet még tavaly nyáron, letartóztatásuk során tett. Ebben bízva sokan most abban reménykednek, hogy nem fog megállni ellenük a vád. Csakhogy a vádalkut kötött nepperek vallomásai mellett ott vannak a terhelő erejű, mondhatni önmagukért beszélő filmfelvételek is: újra és újra a szerelőaknában guggolva osztották szét a milliókat. Amikor ezzel szembesítették egyiküket, azzal védekezett, hogy a napi Tipp Mix-nyereményen osztoztak, mert csoportosan tették meg tétjeiket. „Nagy tétben játszottak, és nap mint nap nyertek?” – szólt a kérdés.

A bíróság majd eldönti, mennyire életszerű a milliomos vizsgabiztosok története.

Varga Zsolt cikke