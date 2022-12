A korábbi statisztikai adatok azt mutatták, hogy a karácsonyi ünnepek környékén mintegy 6 milliárd forintos forgalmat bonyolít az édesipari ágazat a szaloncukrok értékesítése során. Háztartásokra lebontva ez azt jelenti, hogy ilyenkor átlagosan egy magyar család 1 kg szaloncukrot vásárol.

Az infláció ellenére is változatlan a kereslet a szaloncukor iránt

Ez a tendencia várhatóan ebben az évben is tartható lesz – nyilatkozta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a Magyar Édességgyártók Szövetsége főtitkára. Intődi Gábor az interjúban azt mondta, az árbevételt illetően szinte biztos, hogy nem lesz visszaesés.

Az élelmiszerárakra begyűrűző inflációs hatás a szaloncukrok árában is megfigyelhető, így ebben az évben mindenhol drágább lett a termék, mint egy évvel korábban.

Elég nagy szórást mutatnak az árak, vannak olyan internetes áruházak, ahol már 1000 forint alatt is lehet szaloncukrot kapni, de a 14000 forint feletti kilónkénti árból is több található. Megjelentek a kézműves, otthon vagy kisebb cukrászdákban előállított termékek is, ezek árai a piaci átlagnál magasabbak.

A hagyományos konzum helyett a zselés ízesítésű a legnépszerűbb szaloncukor

Korábban a Magyar Édességgyártók Szövetsége megbízásából készült kutatás szerint a magyar háztartások 86 százaléka vásárol szaloncukrot. A felmérés szerint az ízek közötti versenyben a megkérdőjelezhetetlen elsőség a zselés szaloncukoré, amelyet a vásárlók közel kétharmada választott a kedvenc ízének. Dobogós lett még a kókusz és karamella is, de sokan szeretik a drágább, például marcipános és mogyorókrémes változatokat is. Az elmúlt évtizedekben fokozatosan a legkevésbé népszerűek közé csúszott a valamikor szinte egyeduralkodó fondant, cukortöltelékes konzum szaloncukor. A kutatásból az is kiderült, hogy egyre nagyobb teret nyernek a minőségi csokoládéval és töltelékkel készített, magasabb kategóriájú termékek. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy a vásárlók többsége 2000 forint körüli összeget szán az édességre, de harmaduk akár 4.000 forintig is elmehet.

A vevők elsőként az ízesítésről döntenek, majd a második legfontosabb szempont az ár. Mivel az ár fontos, a vásárlók fele karácsony után is körülnéz, és hazavisz a már akciós szaloncukorból is.

Az ünnepi édességhez kapcsolódó hír, hogy a Hungarikum Bizottság legutóbbi ülésén a szaloncukrot kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánította. A döntés indokolásában szerepelt, hogy egy hagyományos magyar édesipari termékről van szó, amely már a 19. századtól jelen van Magyarországon.