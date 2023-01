Kedden, nem sokkal azután, hogy a lehetséges amerikai lépésről szóló hírek megjelentek, Olaf Scholz német kancellár bejelentette, hogy német Leopardok indulnak Ukrajnába. Múlt héten a kancellár azt mondta amerikai törvényhozóknak, hogy Berlin csak akkor hagyná jóvá az átadást, ha az Egyesült Államok előbb saját tankjait adományozza.

Az amerikai és német harckocsik átadása jelentős fejleményt jelentene a Nyugat-Ukrajna felfegyverzésére irányuló erőfeszítéseiben. A legmagasabb ukrán tisztviselők, köztük Volodimir Zelenszkij elnök, hetek óta tankokért könyörögnek, mivel Kijev felkészül az újabb orosz offenzívákra az ország keleti részén.

A két amerikai tisztviselő egyike azt mondta, hogy a Biden-kormányzat mintegy 30 Abrams harckocsi küldését fontolgatja - írta a Politico. Egy harmadik beavatott személy szerint a járművek valószínűleg az Ukrajna Biztonsági Segítségnyújtási Kezdeményezésen keresztül érkeznének. A program lehetővé teszi, hogy Washington finanszírozza a fegyverek és felszerelések vásárlását Ukrajna számára, szemben azzal, hogy a meglévő amerikai készletekből vonja ki azokat.

Az elmúlt hetekben azonban amerikai tisztviselők nyilvánosan hivatkoztak az M1-esek, a hadsereg fő harckocsijának biztosításával kapcsolatos nehézségekre. Azt mondták, hogy az Abramsoknak jelenleg nincs sok értelme Ukrajna számára, mivel a tankok sok üzemanyagot fogyasztanak, és hosszú utánpótlási vonalak szükségesek a karbantartásukhoz.

- mondta Colin Kahl, a Pentagon legfőbb politikai tisztviselője a múlt héten egy kijevi útja után újságíróknak.

A fejlemények a Washington, Berlin és európai szövetségeseik között hetek óta tartó feszült megbeszélések után következhetnek. Mióta Scholz múlt héten találkozott amerikai törvényhozókkal, a német kormány változtatta álláspontját, egy ponton tagadta, hogy összefüggésbe hozta volna az Abrams és a Leopárdok átadását.

- mondta Chris Coons szenátor, Biden közeli szövetségese a Politiconak néhány perccel azelőtt, hogy a Sky News Arabia először közölte a döntés hírét kedden.

A jelenleg az amerikai hadsereg gépjárműparkjaiban lévő M1 Abrams harckocsikat először meg kellene fosztani az érzékeny kommunikációs és egyéb felszerelésektől, mielőtt Ukrajnába küldenék őket, ami költséges és időigényes folyamat. Az Abrams kevésbé modern változatait néhány ország üzemelteti, köztük Ausztrália, Irak, Egyiptom, Kuvait és Marokkó, míg Lengyelország 250 darabot rendelt, amelyek 2024-ben érkeznek.

