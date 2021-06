Egy négytagú család 2000 forintért juthat be az idén nyáron legolcsóbban egy balatoni fizetős strandra, a legdrágábban pedig az exkluzívként hirdetett, tihanyi Plage18-on lehet pihenni, ahová hétvégenként 20 ezerért nyer bebocsátást egy négyfős társaság - írja a Népszava. A negyven fürdőzésre kijelölt partszakasszal rendelkező tóparti település közül 21-ben az idén nyáron csak pénzért lehet mártózni.

Van 11 olyan hely, ahol egyaránt akadnak fizetős és ingyenes partszakaszok, s már csak nyolc olyan település akad, ahol sehol sem kell fizetni a strandolásért a csodalatosbalaton.hu gyűjtése szerint. Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonőszöd, Balatonszemes, Szántód és Zamárdi továbbra is a korlátlan ingyenességgel csábítja a vendégeket, az északi parton viszont csak az aprócska Örvényes döntött hasonlóképpen.

– Rengetegen vannak, akiknek az a pénz is nagyon sokat számít, amit megspórolhatnak a strandbelépővel – indokolta a faluvezetés döntését Huszár Zoltán polgármester. – Nagyjából ötszázan férnek el a strandunkon, ha megfelelő az időjárás, rendre tele is van. A környékbeli települések 700-1000 forintos belépőivel számolva Örvényes egy jó nyáron 10-15 milliót zsebelhetne be a strandolóktól, ám a polgármester szerint éppen az ingyenesség az egyik vonzerejük.