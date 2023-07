Közel két fokos a Balaton napi hőingása: több fokos eltérés is lehet a nyugati és a keleti medence, az északi és déli part között. Gyenesdiásnál például már 25 fokos volt a víz hőmérséklete szombaton, ugyanakkor további melegedés várható – írja az Időkép.

A napi másfél-két fokot is elérő vízhőingást még úgy is kimutatják, hogy a vízhőmérsékletet egy méteres mélységben mérik mindenütt.

A vízhőmérsékletet több tényező is egyszerre befolyásolja az időjárási szakportál szerint. A Balaton hőingása nem csak a napsütés miatt változik, hanem a szél és az esőzések is befolyásolják. Amikor erős szél fúj, akkor a mélyebb, hűvösebb vízrétegek felkeverednek a felszíni, melegebb vízréteggel, ami csökkentheti a víz hőmérsékletét. Az esőzések is hűthetik a felszíni vízréteget. A hajók átvonulása szintén igen intenzív átkeveredést eredményez a vízben.

A legutóbbi adatok alapján az alábbi vízhőmérsékleteket rögzítették a Balatonnál:

Balatonfenyves: 24,2 °C;

Balatonkenese: 23,5 °C;

Balatonlelle: 24,6 °C;

Gyenesdiás: 25,4 °C;

Siófok: 23,1 °C;

Tihany: 25 °C.

Kitört az igazi kánikula, jön a hőségriadó

Tovább fokozódik a forróság, hétfőn már 37 fok lesz, és ezzel együtt a víz hőmérséklete is napról napra melegszik, majd érezhető lehűlést hozó hidegfront csütörtökön érkezhet.

Éjféltől másodfokú hőségriadó lép érvénybe, amit szerda 24 óráig rendelt el az országos tisztifőorvos.

Hétfőtől már az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, napközben pedig tovább fokozódik a forróság. Ez azt jelenti, hogy többfelé már a 35 fokot is mérhetünk a legmelegebb délutáni órákban, sőt délen és nyugaton 37 fok is lehet.

Késő délután északnyugat felől egy gyenge hidegfront érkezik, de csak néhány helyre hozhat záport, zivatart, a front mögött keddre viszont többfelé feltámad az északnyugati szél. A front érezhető lehűlést nem hoz, 30-35 fok lesz délután.

Szerdán délire-délnyugatira forduló széllel ismét forró, afrikai eredetű légtömegek érkeznek. Várhatóan ez lesz a hét legmelegebb napja, az ország déli felén nem lesz ritka a 37-38 fok sem.

Csütörtökön feltámadó széllel, záporokkal-zivatarokkal már egy erősebb hidegfront érkezése körvonalazódik, átmenetileg több fokkal mérséklődhet a hőség.