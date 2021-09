A Bamosz-tagok által kezelt alapokban augusztusban 0,6 százalékkal, azaz 43 milliárd forinttal nőtt a vagyon. A tőzsdék emelkedtek, a Budapesti Értéktőzsde pedig felülteljesített a többi piachoz képest. A hozamok emiatt kedvezően alakultak, de az igazán nagy gyarapodást az elmúlt hónapban a tőkeáramlások hozták, ezek eredője plusz 38 milliárd forintot mutat.

Sok alapnál volt tőkekiáramlást láthattunk, de vegyes, részvény és kötvényalapokhoz bőségesen érkezett a friss tőke, így a hónap végén a Bamosz-tagok mindösszesen 7387 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban. A kisbefektetők egyre szívesebben kockáztatnak tehát, miközben az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a lakossági állampapírok kibocsátási célját 15 milliárd forinttal csökkentette, miután visszaesett a kereslet az értékpapírok iránt.

Nőtt a kockázati étvágy

A magasabb kockázatú befektetési alapok vonzzák a friss pénzt, ami vélhetően annak köszönhető, hogy a magas inflációval szemben így remélnek megfelelő hozamot elérni a befektetetők. A jóformán kockázatmentesnek mondható pénzpiaci alapokból 0,1 milliárd forint áramlott ki, tovább csökkentve ezzel a legkisebb kategória méretét. A hozamok sem tudták a növekedést segíteni, így összességében 1,5 százalékos a vagyonvesztés ennél a kategóriánál.

A kötvényalapoknál ezúttal is tőkebeáramlást mértek, amely megközelíti a 6 milliárd forintot. Valójában a rövid futamidejű kötvényalapok, azon belül is a hazai alapok húzták a kategóriát, bár a szabad futamidejű kötvényalapokba is került friss pénz. A hozamokkal együtt a kötvényalapok vagyona 0,4 százalékkal nőtt.

A vegyes alapoknál 36 milliárdnyi tőkebeáramlás volt augusztusban, amely a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamokkal együtt a kategória vagyona 2,4 százalékkal nőtt a hónap során. A részvényalapoknál tőkebeáramlás volt az elmúlt hónapban, ennek nagysága 7,5 milliárd forint. A részvényalapok vagyonának növekedését az árfolyammozgások is nagyban segítették. Mindezek eredményeként a részvényalapok vagyona 2,9 százalékkal lett több. Az idén ennek az alapkategóriának a vagyona több mint 30 százalékkal bővült.

A régi kedvencek már nem kellenek

A lakosság éveken át megszállottan vásárolta a tőkevédett alapokat, amelyek virágkorának a tartósan alacsony kamatkörnyezet vetett véget. A lassan eltűnő alapkategóriából most augusztusban is 2,7 milliárd forint áramlott ki, ami egy lejárt alap számlájára írható teljes egészében. Ebben a hónapban már kevesebb, mint 50 milliárd forint maradt tőkevédett alapokban.

Az abszolút hozamú alapokból több mint egymilliárd forint áramlott ki, de a hozamok ezt korrigálni tudták, így is a kategória vagyona minimális mértékben ugyan, de nőtt. A származtatott alapokból is többet váltottak vissza, mint amennyit vásároltak, a tőkekiáramlás mértéke 3,4 milliárd forint volt, amely két lejárt alapnak köszönhető. A hozamoknak sem tudták segíteni a növekedést, így a kategória vagyona mínusz 4,6 százalékkal változott a hónap során.

Az ingatlanalapokból 4,6 milliárdnyi tőke áramlott ki augusztusban, a vagyonuk a hozamok dacára csökkente. Az árupiaci alapoktól 0,8 milliárdnyi tőke távozott és a hozamok sem alakultak kedvezően, ezek nettó eszközértéke is zsugorodott. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban tőkebeáramlás volt 2 milliárdos értékben.