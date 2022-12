A hatósági ár kivezetését követő első hétvégén már lényegesen konszolidáltabb helyzet volt a töltőállomásokon - nyilatkozta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Inforádiónak. Grád Ottó látványos változásokról éppen még nem tud beszámolni de az adataik alapján már érződik, hogy csökken a nyomás a benzinkutakon. A főtitkár felidézte, hogy az első decemberi hétvégén komoly krízis alakult ki a töltőállomásoknál, mert elterjedt, hogy kivezethetik a hatósági árat, ami olyan mértékben felkorbácsolta a vásárlási szándékot, hogy

nagyon közel állt ahhoz az üzemanyag-kiskereskedelmi szektor, hogy teljes mértékben bedőljön

Az összfogyasztás visszaesését egy számjegyűre várja Grád Ottó, a benzin esetében is tíz százalék alatti lesz a visszaesés, gázolajé még ennél is alacsonyabb lehet, sőt akár stagnálást is el tud képzelni.

Az üzemanyag-ellátás helyreállásának üteméről a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt mondta, hogy a nagy olajvállalatok által üzemeltetett töltőállomás-hálózatoknál már most is lényegesen jobb a helyzet, de fokozatosan töltik a kutakat, és a kis, független, vidéki töltőállomások csak lemaradással tudnak visszalépni a piacra.

A nagyvárosokban a nagy töltőállomás-hálózatoknál néhány nap,

vidéken, kis kutaknál még egy kicsit hosszabb időt vesz majd igénybe, amíg újra minden termékből korlátozás nélkül lehet majd vásárolni. A kínálatot bővítheti majd az import, amely harmincszázalékos részarányt képviselt a hatósági ársapka bevezetése előtt az ellátásban. A korlátozások nélküli, megszokott állapotra még legalább egy-két hónapot kell várni.