Az árak rögzítése néhány alapvető élelmiszert, kiválasztott üzemanyagokat érint, és a hitelkamatok plafonját jelenti, de idesorolhatjuk a propaganda zászlóshajóját, a hírhedt rezsicsökkentést is. Az alkalmazott módszer a szocializmus időszakát idézi - véli Bokros Lajos volt pénzügyminiszter, aki a Népszavának adott interjút. Ezek az intézkedések egyértelműen károsak a gazdaságra, mert akadályokat gördítenek a kínálati láncok normális működése elé.

Az olcsó benzin nem a szegényeket támogatja, hanem a gazdagokat és középosztályt. Akinek telik arra, hogy mindennap tankoljon, az sokkal több támogatáshoz jut, mint az, aki csak hetente, vagy esetleg havonta. Akinek nincs autója, az semmit sem kap. Emellett ez az intézkedés hatástalan az infláció letörése érdekében, mert azok az áremelések, amelyeket itt megtiltanak, más árucikkeknél fokozottabban, kétszeres erővel jelentkeznek. Ez a rendszer a választások után meg fog szűnni, mert óriási károkat okoz a magyar gazdaságnak.

A rezsicsökkentés a legkárosabb intézkedések egyike Magyarországon - mondta a volt pénzügyminiszter. A termelést torzítja, komoly veszteségeket okoz az energiaszolgáltató vállalatoknak, amelyek lerongyolódtak és nem fejlesztenek, nem ruháznak be. Az energiahatékonyságot javító beruházások elmaradtak. Itt is a gazdagok fogyasztását támogatják.

A választások után bizonyára hozzá fognak nyúlni a rezsicsökkentéshez, ugyanis a veszteségek olyan szintet kezdenek elérni, amely akár szétverheti mind a költségvetést, mind az alapellátást. A helyzet tarthatatlan, különösen, ha hozzávesszük, hogy bevezetése óta az energiaárak jelentős mértékben emelkedtek.

Sötét a jövő

Úgy vélem, hogy teljesen meg fog változni körülöttünk a világ - mondta Bokros Lajos. Mégpedig hosszú időre, akár emberöltőre is. Ennek jó néhány jele már most megmutatkozik. Az Európai Unió, ha nem is rövid időn belül, de 10-15 éven belül mindent meg fog tenni azért, hogy az orosz energiafüggőséget felszámolja, amihez óriási mennyiségű beruházásra lesz szükség, és ez alól Magyarország sem jelenthet kivételt.

De ehhez másfajta szemléletre van szükség. Ha komolyan vesszük, hogy főként a megújuló energiát fogjuk felhasználni, akkor érdemes megemlíteni, hogy a gáz- és olajtüzelésnél ezek drágábbak. Ez azt jelenti, hogy semmifajta rezsicsökkentésnek nem nyílik tere. Álom azt hinni, hogy az elkövetkező 15-20 évben olcsó lesz az energia. Az árak emelkedésének mértékét ma még nem lehet megbecsülni, minden attól függ, milyen technológiát fognak alkalmazni.

A lényeg, hogy az energia mindenféleképpen meg fog drágulni, és ez át fogja rendezni az egész gazdaságot, ami azt jelenti, hogy más termékek, szolgáltatások árai is idomulni fognak ehhez. Erre fel kell készülni, akárcsak a klímaváltozás elleni küzdelemre. Magyarországot is egyre nagyobb mértékben sújtja a csapadékhiány. Egyes területeket veszélyeztet az elsivatagosodás. S előállhat egy olyan helyzet, hogy már nem lesz mód az agrártermékek ilyen mértékű exportjára.

Az energiában és az élelmiszerben az a közös, hogy a fogyasztás során megsemmisülnek. Az árakat tehát döntően az újratermelés költségei határozzák meg. Ezen termékek piaci ára ráadásul erősen ingadozó. Magyarországnak időben el kellene kezdenie alkalmazkodni. Az Európai Uniónak pedig a közös agrárpolitika mellett végre közös energiapolitikára is szüksége lesz.