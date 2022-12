Az utolsó pillanatban sikerült megállapodni az Európai Unióval,

még mielőtt a piac padlóra küldte volna a forintot és a magyar kötvénypiacot

- írja a Reuters.

És valóban: a brüsszeli megállapodás hírére a forint szárnyra is kapott. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter közös sajtótájékoztatóján az is kiderült, hogy mikorra tervezi a kormány a vállalások teljesítését: március végére a kormány számítása szerint elhárulhatnak az akadályok és ha Brüsszel is úgy gondolja, akkor leghamarabb április-májusban szabadulhat ki a most felfüggesztett 6,3 milliárd euró valamint a helyreállítási program pénzei.

A lap ugyanakkor emlékeztet rá, hogy az uniós források egy része azonban csak abban az esetben folyhat be, ha Magyarország minden feltételt teljesít a korrupciós kockázatok visszaszorításában és az igazságszolgáltatás függetlenségének növelésében. A Reuters arról is ír, hogy ez volt az első alkalom, hogy az EU befagyasztotta a kohéziós alapokat a demokratikus értékek eróziója miatt.