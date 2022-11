Pár éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha is átlépi hazánkban a félmillió forintot az átlagkereseteknek akárcsak a bruttó értéke, ami idén valósággá vált – írja a Világgazdaság. Az elmúlt és a következő évek bérnövekedésével számolva a hírportál számításai szerint 2030 környékén érné el az egymillió forintos álomhatárt a bruttó átlagkereset Magyarországon, bár ennek várhatóan jóval kisebb lesz a vásárlóereje, mint manapság köszönhetően az inflációnak.

Kőkemény bérverseny van a régióban – mondta a VG-nek Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője, szerinte a teljes kelet-közép-európai térségben évek óta nagyon intenzív bérfelzárkózás zajlik, ami időben is nagyjából egybeesik. 2017-ben, döntően a munkaerőhiány és az agyelszívás egyszerre robbantotta be a bérdinamikát Észtországtól Romániáig.

Ez szerinte annak is köszönhető, hogy ezen országok nemcsak egymással, hanem a nyugat-európaiakkal is versenyben vannak. Ez igaz bizonyos ágazatokra is, ahol a cégeknek számításba kell venniük azt is, hogy milyen fizetések vannak mondjuk Németországban vagy Franciaországban.

Mély kút a forintgyengülés



Évek óta csökken az olló a régiós és a hazai fizetések között, idén azonban hiába a kiugró bérnövekedés, a forint trendszerű gyengülése miatt lényegesen nem kerültünk jobb pozícióba. Csehországban például alig nőttek a keresetek az idei második negyedévben (4,4 százalékos volt), de így is megmaradt a bő 100 ezer forintos különbség a cseh és a magyar fizetések között.

Lengyelország 6156 zlotyval (523 ezer forint), illetve Magyarország 502 000 forintos átlagkeresettel. A legalacsonyabb bérek továbbra is Szlovákiában vannak, északi szomszédunknál április–június között 1291 euró volt a bruttó átlagfizetés, ami nagyjából 497 ezer forint.

A magyar inflációs szint is rontja a fizetések vásárlóerejét: októberben 21,1 százalékos átlagos havi inflációs szintet mért a KSH éves összehasonlításban. szeptemberben Csehországban 17,8 százalékos, Szlovéniában 10,6, Szlovákiában 13,6, Romániában 13,4 és Lengyelországban 15,7 százalékos volt csak a pénzromlás mértéke. Szeptemberben itthon az Eurostat adatai szerint 20,7 százalék volt az infláció.