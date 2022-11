Budapesten két helyen is működtethetett illegális rendőrősöket Kína, a Belügyminisztérium tudomása nélkül – írja a hvg.hu egy Kínára szakosodott civil szervezet tanulmányára hivatkozva.

A Safeguard Defenders nevű nem-kormányzati szervezet alapos nyomozás során arra jutott, hogy a kínai hatóságok legalább harminc országban hoztak létre olyan „szolgáltató állomásokat”, melyek bár papíron a kínai közösség tagjainak segítenek, valójában titkos és illegális rendőri munkát folytatnak.

A jogvédő szervezet nyomozása során kiderült az is, hogy Budapesten is működik két ilyen állomás, egészen pontosan Józsefvárosban és Kőbányán. A kutatásban közzétették az irodák vezetőinek az elérhetőségét is, melynek segítségével a Momentum parlamenti képviselője, Tompos Márton próbált meg korábban többet megtudni a két állomásról.

A Golgota úton meg is találta az egyiket, azonban az állítólagos irodavezető és a helyettese tagadta a kínai rendőrség jelenlétét, ráadásul utána a kínai feliratú tábla is eltűnt az épületről. A másik budapesti címen pedig tábla sem volt kihelyezve, helyette viszont biztonsági kamerák annál több.

Leplezetlen titkosszolgálati vegzálást folytat

Kína először azért hozta létre a szolgáltató állomásokat, hogy megelőzze a külföldön élő kínaiakkal szembeni telekommunikációs csalásokat. Voltaképpen az áldozatoknak akartak segíteni, valamint elérni, hogy az elkövetők térjenek vissza Kínába. Azonban a nyomozás kiderítette, hogy ez mindössze egy fedőtevékenység lehet, Peking más miatt szeretné kiépíteni a hálózatot.

Erre utal az is, hogy Európában egyáltalán nem regisztráltak ilyen csalásokat, mégis több tagállamban, köztük Magyarországon is hoztak létre állomásokat – ráadásul az ilyen ügyek kezelése hivatalosan a konzulátusok hatáskörébe tartozik. A nyomázás résztvevői szerint a konzuli jellegű adminisztratív segítségnyújtás is csak egyfajta fedőtevékenység, és az európai rendőrőrsöknek valójában a Nyugaton élő disszidensek vegzálása a fő célja.

Nem tud róla a Belügyminisztérium

Az illegális létesítményeknek többek között a német RTL is utánajárt. Újságírói kérdéseikre a kínai nagykövetség tagadta, hogy tudna a rendőrőrsök létezéséről, azonban a Hollandiában található állomásokkal kapcsolatban egyvalamit sikerült kideríteniük: egy magas rangú kínai nagykövetségi tisztviselő részt vett azon a megbeszélésen, amely az amszterdami iroda létesítéséről szólt. A holland külügyminisztérium szóvivője erre reagálva közölte, hogy kivizsgálják az állítólagos rendőrségi állomásokat.

Viszont Tompos Márton megkeresésére reagálva a magyar hatóságok arról számoltak be, hogy nincs tudomásuk a kínai rendőrségi irodák működéséről. A képviselő a külügyminisztériumot is kereste, onnan egyelőre nem kapott választ. Az Intelligence Online titkosszolgálati szaklap egyébként úgy tudja, hogy az informális rendőrségi hálózat Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár kezdeményezésére jött létre.