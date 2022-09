A vádirat szerint két férfi - az egyik 49, a másik 39 éves - legkésőbb 2019. év elején megállapodott abban, hogy informatikai és egyéb eszközök segítségével, nagy mennyiségben, valódi 500 forintos bankjegyekből hamisított 20 000 forintos bankjegyeket készítenek, amiket ezután értékesítenek.

30-35 százalékos "ár"

A vádlottak a hamisításhoz szükséges eszközöket - például festék, halogénlámpa, lézernyomtató, lamináló gép - közösen szerezték be, majd a hamisítványokat egy XIV. kerületi lakásban készítették. Ennek során vegyi módszert is alkalmaztak, számítástechnikai eszközöket használtak, továbbá a hamisított bankjegyeken a biztonsági elemeket is imitálták. A vádlottak által készített hamisítványok megtévesztésre alkalmasak voltak. A hamisításhoz szükséges anyagi háttér biztosításában egy barátjuk is közreműködött.

A 49 éves férfi az elkészült hamisított bankjegyek egy részét - az ügyben szintén vádlott - fián keresztül hozta forgalomba, másik részét pedig a 39 éves vádlott-társa értékesítette, a bankjegyek értékének 30-35 százalékáért.

Az ügy további 6 vádlottja a hamisított bankjegyek forgalomba hozatalában vett részt úgy, hogy az általuk megszerzett hamisítványokat - általában kisebb értékű vásárlások alkalmával - fizetőeszközként használták. Ennek eredményeként egyrészt a vásárlások értékének, másrészt a visszajáróként kapott valódi pénz értékének megfelelő összegű haszonra tettek szert. A vádlottak fővárosszerte, valamint Pest megyei és más településeken, jellemzően dohányboltokban, gyorséttermekben, drogériákban, gyógyszertárakban, de cukrászdában és zöldségesnél is fizettek a hamisított bankjegyekkel.

Szabadságvesztést kér az ügyészség

A két pénzhamisító vádlott 2019. év elejétől 2019. év végéig legalább mintegy 500 darab hamisított 20 000 forintos bankjegyet készített, és vádlott-társaik révén legalább ugyanennyi hamisított bankjegy került forgalomba. A forgalomba hozott hamis pénz értéke összesen mintegy millió volt.

A Fővárosi Főügyészség az ügyben összesen 10 személlyel szemben - több terhelt esetében bűnszövetségben elkövetett - pénzhamisítás bűntette miatt emelt vádat. A főügyészség a vádiratban - a terheltek büntetőjogi felelősségének függvényében - végrehajtandó, vagy felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést és vagyonelkobzást is indítványoz.