Jól megy az idén a paradicsom- és a paprikabiznisz - legalábbis az ötszáz termelőt tömörítő szentesi Délalföldi Kertészek Szövetkezete (DélKertész) friss összeállítása szerint.

Paprikával és paradicsommal a magyar termelők április közepétől novemberig el tudják látni a magyar piacot. Az idei termés pedig bőséges lett, köszönhetően a termelők további termesztéstechnológiai lépéseinek. Ugyanez számokban:

A friss piaci termékeknél, így a paprikánál és a paradicsomnál 28,3 ezer tonnára szerződtek a termelők, ami jelentős, 28 százalékos növekedést jelent a tavalyi 22,14 ezer tonnához képest.

Az év első hat hónapjában az árbevétel több mint félmilliárd forinttal nőtt éves szinten, a termelők által beszállított mennyiség pedig több mint ezer tonnával.

A növekedés egyik oka, hogy míg 2020-ban még 134 hektáros volt a hajtatott, azaz a fóliás és üvegházi termesztőterület, 2021-re ez 147 hektárra nőtt. A DélKertésznél a legnagyobb területet a paprikafélék foglalják el, mintegy 116 hektáron termesztik a zöldséget. Ezen kívül még közel 1400 hektáron ipari zöldségtermesztést folytatnak, ami elsősorban ipari paradicsomot és zöldborsót jelent. 2020-ra 2014-hez képest a terület 12 százalékkal, míg az árbevétel több mint a duplájára nőtt.

„A hajtatott zöldségtermesztés a mezőgazdaság innovatív ágazata, amelyben komoly fejlődési lehetőség van, hiszen precíz, szinte izolált környezeti viszonyok mellett tudnak a zöldségek fejlődni. A szabályozott környezetben történő termelés a klímaváltozás miatt szélsőségessé váló időjárás miatt egyre nagyobb jelentőséggel bír majd. Az üvegházakban 100 százalékban, és egyre több fóliás növényházban is talajnélküli termelés folyik. A fűtött növényházakban pedig termálvízzel fűtenek, ami szintén zöld megoldás” - mondta Nagypéter Sándor, a szövetkezet elnöke. A szakember hozzátette, hogy Szentes a legfontosabb hajtatókörzetek egyike a zöldségtermesztés nem szabadföldön történik, a külső környezetnek nincsenek annyire kitéve a termelők, de például az idén januári, februári fényszegény időszak már befolyásolta a növények fejlődését, és kissé csúszott a termés, és így az év elején kevesebb áru tudott bekerülni az üzletekbe. Áprilisban és májusban pedig a hideg idő miatt a hidegfóliás termelőknek volt nehezebb helyzete, a fehér és a kápia paprikáknál szintén elcsúszott az első szedés időszaka.

A szakember a zöldségfogyasztási trendekről elmondta: „A pandémia hozadékaként a 2020 márciusi felvásárlási láz alatt érezhetően megnőtt az igény a magyar és elsősorban a csomagolt termékekre. Utóbbi egyébként idén is jellemző, a csomagolt termékek az összes forgalmazott frisspiaci termékeink felét teszik ki.” Emellett népszerűek a különlegesebb zöldségek is: a paradicsomból van már például sárga vagy éppen csokoládészínű is. A különlegességeket itthon egyelőre egy szűkebb réteg keresi és drágábbak is mint a hagyományos verziók. A paprikából pedig egyre több fiatal vásárló elsősorban az édesebb, színesebb paprikákat keresi, így népszerűvé válik a hazai kaliforniai és pritaminpaprika is. A DélKerTÉSZ-nél 2016 óta szintén folyamatosan nő elsősorban a paradicsom különlegességek szortimentje, slágertermék például a mézédes kicsipiros néven ismert datolyaparadicsom. Az elkövetkezendő időszakban az is feladat, hogy a paprikafélék választékát bővítsék.