Ömlik a pénz a divat- és designipari startupokba

Idén ősszel is lesz pénzeső a a HFDA Startup Program keretében a legígéretesebb fiatal divat-design startupvállalkozóknak: díjmentes üzletfejlesztési képzést és akár 20 millió forintos befektetési lehetőséget is kaphatnak. Elsősorban azokat az egyedi ötleteket keresik a programban, amelyek később a nemzetközi piacokon is megállhatják a helyüket.