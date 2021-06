Rohamtempóban szorítja ki a magán intézményeket a lombikbébi programból a kormány. 2019-ben felvásároltak 6 klinikát, az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről szóló törvényjavaslat módosításai között megjelenő passzus szerint pedig a maradék háromtól hatóságilag megvonják az engedély. Ennek elfogadása esetén 2022. július 1-jétől csakis állami intézményben végezhetnek mesterséges megtermékenyítést (IVF, in vitro fertilizáció), a magánszolgáltatók engedélye 2022. június 30-án hatályát veszti - szúrta ki az Mfor.hu.

A meddőségi kezelésre várakozó nők 2021. szeptember 30-ig köthetnek a magánkézben lévő három intézménnyel szerződést. A magán meddőségi centrumok az engedély megvonása miatt jogosultak állami kártalanításra, aminek a mértéke megegyezik a működési engedély hatályvesztését megelőző öt üzleti év – amennyiben működését később kezdte meg az adott évek – állami átvétellel érintett gazdasági tevékenységéből származó, mérleg szerinti eredménye egy éves átlagának összegével. A kártalanítás mértékét a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter állapítja meg.

A javaslat része az is, hogy a fagyasztott embriókat a magáncentrumoknak át kell adni az állami intézményeknek.

A hivatalos indoklás szerint



“Magyarországon a demográfiai kihívások állami szerepvállalást igényelnek, ezért a jövőben az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások elvégzése kizárólagosan állami fenntartású egészségügyi szolgáltató, valamint az egységes állami egészségügyi irányítás részét képező, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti klinikai központ hatáskörébe kerül”.

Egy másik indokra Gulyás Gergely utalt a múlt heti kormányinfón, amikor úgy fogalmazott, hogy "Ha az egészségügyi finanszírozás öt próbálkozást biztosított, akkor általában csodák csodájára az ötödikre volt sikeres". Azaz lényegében csalással vádolta meg az intézményeket, azt állítva hogy a magánklinikák az állami finanszírozás teljes kihasználására hajtanak, mintegy elrontva az első négy beavatkozást.

Csakhogy ez a magyarázat alapvetően sántít, az IVF beavatkozást végző magáncentrumokban ugyanis mindent a páciens fizet, az ott végzett beavatkozásért a klinikák egyetlen fillér állami finanszírozást sem kapnak.

Elöntött a keserű düh

"Amikor megláttam ezt a hírt, elöntött a keserű düh és azt mondtam, csináljunk valamit" - mondta lapunknak a demonstráció szervezője, aki 2017-ben, állami lombikprogrammal kezdte a meddőségi kezeléseket, majd 1,5 év év sikertelenség után fordult magáncentrumhoz. Kazinczy Krisztina most egy 10 hónapos kisbaba anyukája, kisfia annak eredményeként jöhetett a világra, hogy a magánintézményben az orvos vette a fáradtságot, hogy rájöjjön a kudarc okára, és újabb vizsgálatokat írt elő, amelyeknek az eredményéből kiderült a megoldás.

"Ugyanez az állami centrumban másként nézett ki, csak toltuk egymás után a ciklusokat, anélkül, hogy megnéztük volna, mi a baj. Nem írtak elő további vizsgálatokat, az orvos soha nem volt képben, minden alkalommal elölről kellett kezdeni a sztorit, miközben legalább 40-en álltak a folyosón rá várva." - emlékszik vissza a folyamat elejére Kriszta.

A második beültetés után már érezte, hogy valami nem stimmel, de a lefagyasztott embrióval még a következő folyamatot is végigvitték, mielőtt a Róbert Klinikához fordultak. Krisztina szerint összességében, ha kezdettől a magánellátást veszik igénybe, akár kevesebbet is fizethettek volna, a magánrendelős tarifákat - a folyamat haladását elősegítendő el kellett járni a kezelőorvos magánrendelésére - és az állam által nem finanszírozott vizsgálatokat is figyelembe véve, valamit ha számításba veszik, hogy akkor még nem voltak ingyenesek a kezeléshez tartozó gyógyszerek.

Nem babusgatást, csak korrekt ellátást szeretnének

A 38 éves anyuka szerint ő még szerencsésnek is mondható, 42 éves barátnőjét öregnek titulálva küldték el - az állam 45 éves korig finanszírozza a beültetést -, amihez hasonló történetről érintettek sora számolt be neki. "Rengeteg durva sztorit hallok megalázásról, nemtörődömségről a tüntetés szervezésének elkezdése óta" - mondja Krisztina, hozzátéve, hogy nem babusgatásra, hanem korrekt ellátásra vágyva fordulnak a nők a magáncentrumokhoz.

Az állami központokban már most is szűk a kapacitás, a két legnagyobb budapesti centrumban - Semmelweis Egyetem, Budai Meddőségi Központ - már most sem adnak erre az évre időpontot, a jövő évi időpontokat pedig még nem nyitották meg. A magánellátásból kényszerűen átkerülőkkel tovább nő majd a várakozás, ami a 40-en túliak számára a 40 év után beszakadt fertilitási ráta miatt azzal a kockázattal jár, hogy végleg kicsúsznak az időből - hangsúlyozza.

Ma Magyarországon a mintegy 70 ezer újszülöttből körülbelül 2000 ezer a lombikbaba, ez nem csekély kör, évente ennyi nőnek muszáj, hogy megmaradjon a választás joga, ezért szólalunk fel vasárnap, mindemellett a magánklinikákkal szemben eljárással sem értünk egyet - tette hozzá végül.

Vérfagyasztó a mód és a szellemiség

Vérfagyasztónak találja a magán meddőségi centrumok ellehetetlenítésének módját, szellemiségét a három érintett intézményből az egyik, a Reprosys szakmai vezetője. "Mi is csak a sajtóból értesültünk róla, hogy a törvénymódosítással egy tollvonással megszüntetnek intézményeket, szakmai műhelyeket, csak mert a kormány így dönt és amire szakemberként semmilyen értelmes magyarázatot nem lehet adni." - mondta lapunknak Vass Zoltán. Szerinte a módosítással biztosan romlik az ellátás színvonala, s mint fogalmazott, a Reprosys főorvosaként nincs mozgástere az ügyben, a menedzsment azonban akár nemzetközi jogászok bevonásával is vizsgálja majd a lehetőségeket.

Noha üzletileg nagyon kicsi, 10 milliárd alatti piacról beszélünk, amelyből a magánszolgáltatók 1-1,5 milliárd forinttal részesednek, mégis nagyon fontos kiegészítő szolgáltatásról van szó - hangsúlyozza a főorvos. A meddőség kezelésében kisegítő magánszféra a hosszú évek óta kapacitásgondokkal küzdő állami ellátással szemben rugalmasan tud alkalmazkodni az igényekhez, itt nincs várólista, ami nem egyszerűen időbeli, hanem drámaian végleges kimenetelű veszteséghez vezethet, mert a 40 pluszos páciensek egyszerűen kifutnak az időből, ami a legfontosabb ellenérv a nagyobb személyes figyelem és az ellátás körülményei mellett. A főorvos szerint a megszüntetés miatt sokan külföldi ellátását vesznek majd igénybe inkább, cseh és szlovák központokhoz fordulnak majd. Magyarországon évente 8 ezer ciklust (petesejt stimulációt) visznek végig a meddőségi központok, a Reprosysnél ennek az 5-6 százalékára, 4-500 ciklusra kerül sor, ami idén több is lehet, ha sikerül az évet végigvinni.

A másik érintett klinika, a TritonLife igazgatóságának elnöke, Fábián Lajos Károly lapunkhoz eljuttatott válaszában úgy fogalmazott: "Nagy erőkkel dolgozunk az ügyön, mi is mielőbb szeretnénk tisztán látni a kérdéskör kapcsán, hiszen számunkra és ügyfeleink számára is nagyon fontos kérdés. A megjelent törvényjavaslat tartalmával nem voltunk tisztában, előzetesen nem kaptunk erre vonatkozó információt a jogalkotótól, de már folynak egyeztetéseink a megfelelő szervekkel. Őszintén remélem, hogy olyan megoldás születik, amely valóban a gyermeket óhajtó nők és családok érdekeit tartja szem előtt."