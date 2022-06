A háziorvosi praxisjog kezelését, valamint a szakrendelők fenntartását is átvenné az állam az önkormányzatoktól - derült ki Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár szavaiból egy konferencián, amiről a Népszava számolt be. A kormány várhatóan megerősíti az egészségfejlesztési irodákat, ezek fontos szervezői lesznek az egészségmegőrző szűréseknek. Visszakapják a Bokros-csomag idején elvesztett jogosítványaikat a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok is, így például írhatnak majd beutalót közfinanszírozás terhére, kiállíthatnak receptet, kérhetnek laborvizsgálatokat.

A kisvárosi kórházakat a tervek szerint járási egészségközpontokká alakítják. Ez az új intézmény lesz a székhelye a központi orvosi ügyeleteknek is. Most a széttöredezett háziorvosi rendszernek az önkormányzatok az urai, s van olyan pontja az országnak, ahol pénzhiány miatt gyakorlatilag elérhetetlen az alapellátás. Ezért a tervek szerint például a körzethatárok módosítása, a feladatellátási szerződések megkötése az önkormányzatoktól az Országos Kórházi Főigazgatóságon (OKFŐ) belül létrehozott úgynevezett praxiskezelőhöz kerülne.

Kérdéses, mi legyen az önkormányzatok által működtetett szakrendelőkkel. Takács Péter szerint most vizsgálják, hogy a nagyobbak fenntartása is az OKFŐ hivatalához kerüljön, de erről még nincs döntés.