Szerdán este kiderültek az idei felsőoktatási felvételi ponthatárok az egyetemek, főiskolák szeptemberben induló képzéseire. Az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban több mint 126 ezren adtak be kérelmet. Tavalyhoz képest jelentős volt a létszámemelkedés a műszaki, mérnöki, informatikai vagy a pedagógusi szakokon. A korábbinál sokkal többen jelentkeztek a vidéki egyetemekre, és a hátrányos helyzetű régiókból is többen próbálkoztak.

Több kedvelt szakon csökkentek a ponthatárok, a Budapesti Corvinus Egyetemre már 400 ponttal is be lehetett kerülni az alkalmazott közgazdaságtanra, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a nemzetközi gazdálkodás szakra is 400 pont elég volt, energetikai mérnökképzésre pedig 433 pont kellett.

A Budapesti Gazdasági Egyetemen a gazdálkodás és menedzsment szakon 407 pont volt a bekerülési ponthatár. Az ELTE-n ugyanerre a szakra 421 pont. A győri Széchenyi István Egyetem programtervező szakára 440 pontra volt szüksége a diákoknak, a mérnök informatikusokat 280 ponttól felvették. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) jogászképzésére 477 pont kellett.

A 126 ezer jelentkezőből 22 462-en jelöltek meg valamilyen mesterképzést. A legnépszerűbbek a tanári szakok voltak, amire összesen 3096-an jelentkeztek, de sokan szeretnének pszichológiára vagy valamilyen gazdasági képzésre is bekerülni.

Pszichológiára egészen pontosan 1255-en, vezetés és szervezés mesterszakra 2243-an, marketingre pedig 1220-an – írta az Eduline.hu.

Az Index és a Napi.hu összeállítása szerint a következőképpen alakultak a pontszámok:

Budapesti Gazdasági Egyetem: 407

Budapesti Corvinus Egyetem: 456

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 421

Kereskedelem és marketing

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 419

Budapesti Gazdasági Egyetem: 401

Debreceni Egyetem: 405

Pszichológia

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 455

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 449

Pécsi Tudományegyetem: 449

Jogász

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 477

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 467

Szegedi Tudományegyetem: 438

Mérnökinformatikus

Budapesti Műszaki Egyetem: 399

Debreceni Egyetem: 349

Neumann János Egyetem: 269

Ápolás és betegellátás

Semmelweis Egyetem: ápolói képzés 280; gyógytornász 429

Szegedi Tudományegyetem: ápolói képzés 200; gyógytornász 387

Pécsi Tudományegyetem: ápolói képzés 283; gyógytornász 378

Állatorvostudományi Egyetem (állatorvos): 430

Semmelweis Egyetem (általános orvos): 444

Semmelweis Egyetem fogorvos: 432



Debreceni Egyetem (általános orvos): 400

Pécsi Tudományegyetem (általános orvos): 417



Nemzetközi gazdálkodás

Budapesti Corvinus Egyetem: 480

Budapesti Gazdasági Egyetem: 403

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 423

Pénzügy és számvitel

Budapesti Műszaki Egyetem: 418

Budapesti Gazdasági Egyetem: 401

Miskolci Egyetem: 324

Kommunikáció és médiatudomány

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 432

Budapesti Corvinus Egyetem: 452

Debreceni Egyetem: 428

Programtervező informatikus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (Budapest): 420

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: 322

Nyíregyházi Egyetem: 277

Az NKE-t is ötödével többen választották



Csaknem 2300 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a szeptemberben induló új tanévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), több mint 300 fővel (17 százalék) többen, mint tavaly – közölte az egyetem. Az NKE több karán is volt olyan szak, ahová bőven 400 pont kellett a bejutáshoz.

A hadtudományi és honvédtisztképző karon 404 elsőéves kezd ősszel, a nemzetközi biztonság- és védelempolitika képzés az egyik legnépszerűbb szak, amelyet a 431 pontos bejutási küszöb is jelez.

A honvédtiszti alapképzésben 292 és 384 pont között volt a határ. A víztudományi karon 206 és 241 pont között kellett teljesíteni.

Rekordok a pedagógusképzésen

Majdnem háromszor annyian kezdhetik meg tanulmányaikat az Apor Vilmos Katolikus Főiskola pedagógusképzésein ősszel, mint egy évvel korábban.

Az intézménybe jelentkezők száma több éves rekordot döntött 2023-ban, a legnépszerűbb továbbra is az óvodapedagógus szak.

A többek között tanítókat, óvodapedagógusokat és segítő szakembereket képző, a váci mellett ma már budapesti campussal is rendelkező Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakjait több mint 1200-an jelölték meg az általános felvételi eljárásban, 623-an a jelentkezési lap első helyén.

Közülük 331 felvételiző jutott be a szeptemberben induló képzésekre (a hitéleti szakok nélkül). A legtöbben óvodapedagógusnak, csecsemő- és kisgyermeknevelőnek, valamint tanítónak tanulnak majd, a szociálpedagógia szakon a tavalyi négyszeresére nőtt a felvett hallgatók száma.

Így születnek a ponthatárok Egy képzés ponthatárát az intézmény kapacitása mellett az befolyásolja, hogy hányan és milyen eredménnyel jelentkeztek oda. Minél több magas pontszámú jelentkező listáján szerepel az adott szak az első helyen, annál magasabb lesz ott a ponthatár - írja a felvi.hu. A felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a minimális ponthatárt a hozzájuk jelentkezők számára. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a Budapest Parkban tartott eredményváró partin azt mondta: az elmúlt tíz év legjobb felvételije a mostani.

Azon dolgoztak, hogy a 126 449 jelentkező közül a lehető legtöbben olyan egyetemekre járhassanak, "ahol minden, de minden valóra válik." Kiemelte: egy 3 ezres közösség várja a fiatalokat, ahol a legfőbb hívószó, hogy jó egyetemistának lenni.

A felvételi ponthatárokról itt lehet tájékozódni>>>>>>>>>